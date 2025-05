Famoso actor de telenovelas, Rodolfo Salas, presume sus camisetas de Messi

Rodolfo Salas protagoniza el thriller “Doble Traición”, junto con la actriz mexicana Litzy, de quién admira algo de su forma de ser ya que él carece de esa cualidad. El actor y padre de tres hijos, además de confesar lo que la gente no sabe de él, comparte el tipo de padre que es.

“‘Doble Traición’ es un thriller psicológico, te mantiene en suspenso, te mantiene alerta, entonces fue muy rico también interpretar a ‘Cristóbal’, que es mi personaje que hace pareja con Litzy”.

¿Qué te sorprendió de ella fuera de cámara?

Me pareció interesante y me pareció espectacular que ella es muy directa y creo que eso es algo muy chévere, es una virtud eso para mí porque son más transparentes.

¿Tú no eres así?

A mí me cuesta, tengo que decirlo, me cuesta porque por no ser directo pues puede confundir un poquito, pero sí me gustaría ser más directo y eso lo estoy tratando.

¿Cómo eres como papá?

Creo que hago un buen trabajo de papá. Siempre cuando los llevo al colegio yo les pongo muchos videos de superación personal, «antibullying» y todas esas cosas para que, pues se sientan seguros de ellos.

¿Qué es lo que la gente no sabe de ti?

Me gustan todos los deportes. Me gusta… Soy fanático de Messi, Leonel Messi, soy muy fanático de Leonel Messi. Quiero decirte que tengo 34 camisetas de Leonel Messi. No lo conozco, (pero) espero conocerlo muy pronto.

