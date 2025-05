IKEA remata placa de cocción portátil por solo $60

Cocinar en cualquier lugar, ya sea en una cocina pequeña, en una terraza o incluso durante una escapada de fin de semana, es posible gracias a las placas de cocción portátiles. Estos equipos son ideales para quienes buscan practicidad sin renunciar a una preparación eficiente y segura de sus alimentos. IKEA tiene una de estas opciones a un precio muy atractivo: la placa de inducción portátil TILLREDA por solo $59.99.

Compacta, ligera y fácil de almacenar, esta unidad de cocción se convierte en una gran aliada para quienes necesitan una zona de cocción adicional o desean tener más libertad para cocinar en distintos espacios. Su diseño moderno en color blanco y la posibilidad de colgarla gracias a su lazo integrado hacen que se adapte bien a cualquier ambiente.

Esta placa de cocción puede alcanzar altas temperaturas en poco tiempo. Crédito: Captura web de IKEA

Tecnología de inducción eficiente y precisa

La placa TILLREDA se conecta directamente a la corriente con el cable incluido y alcanza altas temperaturas rápidamente, permitiendo hervir agua o cocinar alimentos con eficiencia energética. Gracias a la tecnología de inducción, el calor se transfiere directamente a utensilios con base magnética, lo que reduce pérdidas de energía y mejora la velocidad de cocción.

El panel táctil permite regular la potencia con precisión, usando solo los símbolos + y –. Esta función, sumada a su diseño plano y estable, brinda seguridad durante el uso. IKEA también incluye una garantía limitada de 2 años para mayor tranquilidad del comprador.

Lo que hace especial a la TILLREDA:

Funciona con una sola zona de cocción de 1.8 kW

Panel de control táctil para ajustes precisos

Compatible con utensilios de cocina magnéticos

Diseño compacto y portátil con lazo para colgar

Eficiencia energética gracias a la tecnología de inducción

Fácil limpieza con paño húmedo y detergente suave

Además de ser potente, la placa también ha recibido comentarios positivos por sus detalles de seguridad y facilidad de uso. “Me gusta lo rápido que hierve el agua, y me gustan las características de seguridad para niños”, comentó una compradora. Otro usuario señaló: “No huele mal cuando está encendido, a diferencia de otras marcas. Me encanta que tenga un lazo para colgarlo. Me gusta el aspecto limpio de solo en cuando. Precio muy razonable”.

Por solo $60, esta placa portátil representa una excelente alternativa para quienes buscan funcionalidad sin comprometer el diseño. Ideal para quienes necesitan una solución temporal o extra para cocinar, la TILLREDA demuestra que eficiencia, estilo y practicidad sí pueden ir de la mano.

Continúa leyendo:

IKEA vende planta artificial súper realista por solo $5

IKEA oferta set de focos inteligentes para el hogar: de $45 a solo $35

IKEA pone en oferta contenedor para residuos ecológico: de $35 a solo $28