Instalan valla en Miami que tacha a Trump de ‘aspirante a dictador’

La organización sin fines de lucro, llamada Keep Them Honest Inc. puso una valla publicitaria que tilda al presidente Donald Trump, de “aspirante a dictador” en una concurrida autopista en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Miami.

“El cartel servirá como recordatorio diario para todos los que viajen por la autopista Dolphin sobre el peligro que Donald Trump representa para nuestra democracia en la Casa Blanca”, señala un comunicado de la campaña.

“Donald Trump, quien prometió repetidamente desde el primer día ser un dictador, demuestra cada día y con cada acción que realmente es un aspirante a dictador“, aseguró Chris Willis, el representante de la campaña de la organización ‘Mantenlos honestos’.

La valla forma parte de otras que ya fueron instaladas en las últimas semanas en las principales carreteras de Miami que critican a los aliados de Florida de Trump, como los congresistas republicanos cubanoestadounidenses Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.

“Nuestros miembros del Congreso tienen el deber de ejercer los controles y contrapesos que les otorga nuestra Constitución para garantizar que nunca permitiremos que en Estados Unidos un aspirante a dictador tome el control de nuestra democracia“, añadió Willis.

A finales del mes de abril, Keep Them Honest lanzó una campaña publicitaria digital y en vallas publicitarias para denunciar al Secretario de Estado, Marco Rubio, y a los tres legisladores cubanoestadounidenses por no oponerse a la política migratoria y a las deportaciones de Trump.

“Trump está despojando a 500,000 cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos de su estatus legal y ha cancelado millones de dólares en fondos que habrían ayudado a la gente de Latinoamérica y el Caribe a luchar contra la tiranía y las dictaduras. Y Díaz-Balart guarda silencio”, criticó un video de la campaña en mención.

