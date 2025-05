Migbelis Castellanos presenta ante las cámaras de Desiguales a su bebé Caden

Migbelis Castellanos, presentadora venezolana de televisión, vive una de las etapas más especiales de su vida, al convertirse en madre de Caden. La ex reina de belleza ha hablado de este momento tan importante durante una entrevista con Adamari López para el programa ‘Desiguales’, del que forma parte con la cadena Univision.

Además, dejó ver al bebé, que es fruto de su amor con el empresario Jason Unanue.

Esta conversación se hizo para celebrar el primer Día de las Madres de la talentosa, quien comentó: “Yo me siento muy bien, recuperada, vengo del parto natural y estoy muy contenta. Yo te voy a decir algo, estoy celebrando este día de las madres, no porque sea mamá, sino porque he tenido a mi mamá todo este tiempo ayudándome a cuidar el bebé”.

Afirmó que solo se imaginaba la parte de ser mamá y todo lo demás le ha sido difícil proyectarlo. “Me ha caído muy bien, doy gracias a Dios que yo estoy sana, que no tuvimos ningún tipo de complicaciones, pero a veces puede llegar ser desesperante, porque es conocer a un nuevo ser humano, que llora por todo. A veces siento que no estoy siendo capaz”.

La venezolana explicó que decidió tomarse una pausa del programa antes de lo pautado porque sentía que su cuerpo no le daba para más.

“Emocionalmente y mentalmente ya estaba muy desesperada, pero físicamente mi doctora me decía que no estaba lista”, reveló.

Acerca de su trabajo de parto, contó que estuvo acompañada de sus familiares. “El trabajo de parto, de pujar al bebé, duró como 18 a 20 minutos, pero las contracciones empezaron a ser tan intensas, que alrededor de las 3 de la mañana dije denme mi epidural”.

En este sentido, agregó que su esposo y su suegra estuvieron en ese momento. “Mi mamá no entró y yo la entiendo y me parece que fue el acto más bonito que pudo haber hecho en ese momento”, dijo para luego explicar que su madre estaba muy nerviosa y por eso prefirió no entrar.

“Lo que más valoro de ese momento es que cuando el niño nació, todo el mundo entró al cuarto a ver al niño y mi mamá entró fue a verme a mí”, afirmó.

