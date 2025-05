Se revela el nuevo nombre de la siguiente cinta de Godzilla y King Kong

Warner Bros. y Legendary Pictures confirmaron el título oficial de la próxima entrega del Monsterverse: “Godzilla x Kong: Supernova“. El anuncio vino acompañado de los primeros detalles sobre la cinta, que estará dirigida por Grant Sputore, conocido por su trabajo en “I Am Mother”, y cuyo estreno global está programado para el 26 de marzo de 2027.

Esta nueva producción será la continuación directa de “Godzilla x Kong: The New Empire”, estrenada en 2024, que se convirtió en la más taquillera de la saga. Con esta nueva entrega, el Monsterverse llegará a su sexta película, consolidando la expansión de una franquicia que ha reunido a dos de las criaturas más icónicas del cine en un mismo universo narrativo.

Qué significa “Supernova” y qué esperar de la nueva película

El nombre “Supernova” sugiere una amenaza de proporciones cósmicas que podría superar todo lo que han enfrentado Godzilla y Kong hasta ahora. Aunque los detalles de la trama se mantienen en reserva, el término alude a una explosión estelar de enorme poder, lo que permite suponer que veremos desafíos a una escala mucho mayor. Este enfoque podría abrir paso a nuevos mundos o enemigos vinculados al origen de los titanes.

El elenco estará encabezado nuevamente por Dan Stevens, quien retoma su papel como Trapper Beasley. También se suman figuras como Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Alycia Debnam-Carey, Matthew Modine, Delroy Lindo y Sam Neill, lo que sugiere que la historia combinará acción con un fuerte desarrollo de personajes.

La producción se está llevando a cabo en los Village Roadshow Studios, en Queensland, Australia.

El Monsterverse: un universo que no deja de crecer

Desde el estreno de “Godzilla” (2014), el Monsterverse ha ido creciendo con películas como “Kong: Skull Island” (2017), “Godzilla: King of the Monsters” (2019), “Godzilla vs. Kong” (2021) y “The New Empire” (2024). Esta última, además de liderar la taquilla, introdujo nuevas especies y mitologías asociadas a la Tierra Hueca, profundizando el origen de estos gigantes.

Con “Supernova“, Legendary y Warner Bros. podrían estar preparando el escenario para una nueva etapa en la franquicia, posiblemente con enemigos que no provienen de la Tierra. El estreno de esta cinta promete renovar el entusiasmo de los fans y dejar claro que el legado de Godzilla y Kong está más vivo que nunca.

