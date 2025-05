“Havoc”, la nueva película de Tom Hardy que domina el Top 10 de Netflix en EE. UU.; ¿de qué trata?

A tan solo una semana de su estreno, “Havoc”, la nueva película protagonizada por el nominado al Oscar Tom Hardy, se ha convertido en la producción más vista de Netflix en Estados Unidos y otros 39 países.

Este thriller de acción ha superado incluso a recientes fenómenos como el filme danés “iHostage” el cual ocupó la primera posición de Netflix en semanas anteriores.

La cinta, dirigida por Gareth Evans —reconocido por su trabajo en “The Raid“—, combina violencia estilizada, drama urbano y un ritmo vertiginoso que ha capturado la atención del público amante del cine de acción. Sin una gran campaña de marketing previa, “Havoc” ha sorprendido al posicionarse en la conversación mundial gracias al carisma de Hardy y la intensidad visual que Evans imprime en cada secuencia.

Tom Hardy protagonizó el film de Marvel, “Venom 3”. Crédito: AP

Un descenso brutal al inframundo criminal

La historia comienza con un operativo de drogas que termina en desastre. En medio del caos, el detective Walker (Tom Hardy) se adentra en los rincones más oscuros y corruptos de la ciudad para rescatar al hijo desaparecido de un político influyente.

A lo largo de esta peligrosa misión, no solo debe enfrentarse a mafiosos, asesinos y traiciones, sino también lidiar con sus propios demonios personales.

Aunque la trama sigue fórmulas conocidas del cine noir y policial, la ejecución se eleva gracias a un diseño visual impactante y una acción implacable. Evans construye una atmósfera opresiva y caótica, ideal para mostrar la transformación del protagonista en medio de un sistema quebrado.

Críticas divididas y una intensa propuesta visual

La película ha generado opiniones mixtas entre la crítica especializada. En Rotten Tomatoes, “Havoc” registra una aprobación del 66%, mientras que en IMDb mantiene una puntuación promedio de 6.8/10. Algunos destacan la crudeza y energía de sus secuencias de combate, el uso mínimo de efectos digitales y la autenticidad del conflicto urbano. Otros, en cambio, señalan que la historia carece de profundidad emocional y desarrollo de personajes secundarios.

A pesar de esto, muchos coinciden en que Tom Hardy ofrece una actuación física intensa y comprometida, llevando gran parte del peso narrativo con su sola presencia. El filme también rinde homenaje al cine de acción clásico asiático, con claras influencias de los thrillers policiales de Hong Kong. “Havoc” también se convierte en otro gran éxito del intérprete de “The Revenant” luego de que su más reciente cinta “Venom 3: The Last Dance”, se posicionó entre las cintas más vistas de Netflix a nivel mundial y en Estados Unidos tras su llegada a esta plataforma en meses pasados.

Disponible desde el 25 de abril en Netflix, “Havoc” se perfila como uno de los estrenos más comentados del año. Si bien no reinventa el género, ofrece exactamente lo que promete: una experiencia salvaje, violenta y sin respiro.

