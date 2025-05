Amber Heard sorprende al anunciar la llegada de sus gemelos en el Día de la Madre

La actriz Amber Heard, quien en los últimos años ha mantenido un perfil bastante bajo tras su polémico juicio con Johnny Depp, reapareció este domingo y sorprendió a sus seguidores al revelar en su cuenta de Instagram que recibió a sus gemelos, justo en el marco del Día de la Madre.

Aunque en diciembre pasado había compartido que estaba embarazada, ni siquiera los más entusiastas sabían que venían dos en camino. Amber finalmente soltó la bomba con una tierna foto de los pies de sus bebés y un emotivo mensaje.

“El Día de la Madre de 2025 será inolvidable. Este año estoy inmensamente feliz por celebrar la unión de la familia que me he esforzado por formar durante años“, escribió. Y agregó: “Hoy les comparto oficialmente la noticia de que he dado la bienvenida a gemelos a la familia Heard“.

En el mensaje, confirmó que dio la bienvenida a una niña llamada Agnes y a un niño llamado Ocean, señalando que ambos la han mantenido sumamente ocupada.

Quienes han seguido su historia saben que Amber se convirtió en madre por primera vez en 2021, cuando nació su hija Oonagh por gestación subrogada. En ese entonces, habló abiertamente sobre su decisión de convertirse en madre sola, algo que vuelve a recalcar ahora.

“Cuando tuve a mi primera hija, Oonagh, hace cuatro años, mi mundo cambió para siempre. Pensé que no podría volver a rebosar de alegría. ¡Pues ahora estoy rebosante de alegría!“.

“Convertirme en madre sola y en mis propios términos, a pesar de mis propios problemas de fertilidad, ha sido la experiencia más humilde de mi vida”, añadió Heard.

Para finalizar, Amber cerró su mensaje con una dedicatoria a todas las madres.

“A todas las mamás, dondequiera que estén hoy y como sea que hayan llegado hasta aquí, mi familia ideal y yo las celebramos con ustedes. Con cariño, siempre”.

Sobre si hay una pareja involucrada o si esta nueva etapa la está viviendo de nuevo como madre soltera, Amber no se pronunció al respecto.

Cabe señalar que, en el pasado, se le ha vinculado con figuras como Elon Musk, el galerista Vito Schnabel, el director Andrés Muschietti, y más recientemente, el cineasta Bianci Butti.

