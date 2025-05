Los hijos de Shakira estrenaron su primer video musical ‘The One’

Shakira recibió el regalo más especial en el Día de las Madres. Sus hijos Milan y Sasha estrenaron su primer video musical, dando así sus primeros pasos en su carrera como artistas.

Los hijos de Shakira, fruto de la relación de la barranquillera con el exfutbolista Gerard Piqué, estrenaron el video musical de su canción ‘The One’. Los niños trabajaron en el álbum colectivo Next Generation of Artists, producido por la fundación Let It Beat y Let It Beat! Music Academy.

La canción ‘The One’ forma parte de Next Generation of Artists y en ella participan Milan de 12 años, y Sasha, de 10 años, junto con la joven cantante Mila V.

The One es una canción cuya letra se centra en los sentimientos de un joven, interpretado por Sasha, por una niña. En la canción el joven trata de expresar de todas las formas posibles sus sentimientos por la niña pero no obtiene resultados.

Antes del estreno del video musical los hijos de Shakira se presentaron en una muestra en vivo en la gala de Let It Beat! en The Deck Miami, en el marco del Día de las Madres. La barranquillera estuvo presente en este debut musical de sus hijos y por supuesto aplaudió emocionada y orgullosa a Milan y Sasha.

Fue un evento en el que varios jóvenes de la academia presentaron sus sencillos ante un público integrado por familias y amigos cercanos.

“Fue profundamente emocionante ver a tantas familias unidas, acompañando a sus hijos en sus primeros pasos sobre las tablas. Ayer nacieron varias estrellas… y depende de todos nosotros acompañarlas a que sigan resplandeciendo”, informó la institución.

Esta canción de los hijos de Shakira es una muestra musical de su trabajo en la academia pero no es un lanzamiento oficial de los niños con alguna disquera.

Esta no es la primera vez que los hijos de Shakira se involucran en la música. En 2024 Shakira estrenó su canción ‘Acróstico’, que forma parte de su reciente álbum ‘Las mujeres ya no lloran’. En esa canción hay una participación especial de su hijo Sasha quien canta una parte de la canción y Milan lo acompaña con el piano. El estreno de esta canción conmovió al público y confirmó que definitivamente los hijos de Shakira heredaron el talento artístico de su madre.

