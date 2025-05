“Nonnas”, la película en Netflix que con un alto porcentaje de aprobación en Rotten Tomatoes

La plataforma de streaming Netflix es conocida por sus éxitos de crímenes reales y thrillers explosivos. Sin embargo, la nueva atracción de la página no está relacionada con ninguno de estos géneros, se trata de la comedia “Nonnas”.

Esta nueva producción está bajo la dirección de Chbosky (The Perks of Being a Wallflower) y protagonizada por Vince Vaughn, se ha comenzado a meter en los corazones de los suscriptores de la plataforma con una calificación del 86% en Rotten Tomatoes, siendo uno de los estrenos mejor valorados de Netflix.

Trama de “Nonnas”

El protagonista de esta película familiar es Joe Scaravella (interpretado por Waughn), el chef que, tras perder a su madre y a su abuela, fundó la Enoteca Maria de Staten Island en 2007 para honrar el legado de su familia a través de la comida abriendo un restaurante atendido exclusivamente por abuelas italianas, también conocidas como “nonnas”.

El elenco lo completan Lorraine Bracco, interpreta a la mordaz Roberta; Brenda Vaccaro, aporta intensidad como Antonella; Talia Shire, aparece como la exmonja Teresa; Linda Cardellini, como Olivia, el amor de juventud de Joe; Drea de Matteo, como Stella, la directa esposa de Bruno; Joe Manganiello, como Bruno, su mejor amigo contratista; Campbell Scott y Michael Rispoli.

Las mujeres culinarias llegan de diferentes partes del mundo, es decir que cada una aportó sus historias y sabores a esta cocina única. Además, su naturaleza optimista es uno de los principales atractivos para la crítica.

“Nonnas” tiene un desarrollo relajado y despreocupado, donde la camaradería, la tradición y la pasión culinaria impulsan la historia y le otorgan una atmósfera relajada, en la que se usa el arte de cocinar para “alimentar el dolor”.

Una historia real

La película está inspirada en una historia real: la del restaurante Enoteca Maria, ubicado en Staten Island, Nueva York, conocido por su singular propuesta gastronómica en la que mujeres mayores de distintas nacionalidades cocinan sus recetas tradicionales.

Scaravella es un norteamericano que sin ningún tipo de conocimiento culinario incursionó en la gastronomía italiana tras la muerte de su abuela y de su madre, abriéndole las puertas de su nueva concina a un grupo de abuelas de Perú, Italia, Japón y Buenos Aires para elaborar platos que invitan a viajar en un mundo de sentimientos.

En la actualidad, este grupo de abuelas trabaja en turnos rotativos en el restaurante, donde deleitan a los comensales con sus preparaciones con ese toque especial de amor, en un local que también se conoce como “el restaurante de las abuelas”.

Scaravella reveló que Vaughn visitó el restaurante acompañado de Manganiello, para conocer más sobre su vida. Antes del estreno de la película, el restaurante tenía bastante demanda, la cual ha experimentado un crecimiento importante tras la salida de “Nonnas” en Netflix.

“No puedo atender el teléfono. Hay 350 mensajes que intento contestar uno a uno. Cada vez que contesto uno, llegan tres más. Pero hay problemas malos y hay problemas buenos. Este es un problema bueno”, aseguró Scaravella, al New York Post.