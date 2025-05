Alejandro Zendejas ya está listo para las semifinales del torneo Clausura 2025

El jugador de las Águilas del Club América, Alejandro Zendejas, se mostró completamente enfocado y confiado en poder salir victoriosos en la semifinal del torneo Clausura 2025 de la Liga MX para poder llegar hasta la gran final y así poder aspirar por el tetracampeonato del balompié azteca; con esto espera poder mantener la impresionante dinastía que ha cosechado el equipo bajo las órdenes de André Jardine.

Zendejas fue justamente el encargado de anotar los dos goles de la victoria ante los Tuzos del Pachuca para que el equipo pudiera avanzar a la semifinal de la Liguilla, por lo que considera que el equipo debe mantener este ritmo de competencia si desean ser nuevamente campeones del torneo local.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para TUDN analizar el triunfo obtenido ante los Tuzos del Pachuca, donde también habló sobre la lesión que lo obligó a abandonar el encuentro y que mantiene al equipo médico americanista en alerta de cara a lo que será el duelo de esta semana para luchar por el pase a la final.

“En estos dos partidos se mostró de qué estamos hechos y no tenemos miedo a nadie. (Estoy) tranquilo, justo alcancé a frenar cuando sentí que se me iba a apretar no creo que sea nada serio pero vamos a sacar estudios para descartar cualquier cosa”, expresó Zendejas.

Para finalizar, Alejandro Zendejas resaltó que no les preocupa el rival que les toque en la semifinal (que en este caso será la Máquina de Cruz Azul) al asegurar que toda la plantilla se encuentra en las mejores condiciones posibles y saldrán al terreno de juego con todo lo que tienen para quedarse con el triunfo.

“La verdad el (rival) que sea, nosotros nos preocupamos por lo nuestro y es lo que se mostró en este partido. Se ve que la defensa está bien sólida, Malagón atajando como siempre, nos salva en todo momento”, detalló el jugador en sus declaraciones.

“Esto es de todos, se nota cuando el equipo corre, mete, somos intensos y por ejemplo Henry corriendo hacia atrás recién regresando y se notan las ganas de sacar esto adelante”, finalizó Zendejas.

