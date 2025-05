Papa León XIV pone curiosa condición para jugar partido benéfico de tenis: “No me traigas a Sinner”

El papa León XIV ha tenido este lunes un encuentro con periodistas en el Vaticano. En la primera audiencia que celebra, como hizo también Francisco al inicio de su pontificado, el primer papa estadounidense reunió en el aula Pablo VI del Vaticano a varios miles de comunicadores.

Además de hablar sobre la dificultad “de navegar y de contar” y del “desafío” que afronta esta profesión, el papa dejó un momento divertido en cuanto a deporte se refiere.

León XIV, aficionado reconocido al tenis, respondió a la pregunta de un periodista, quien le pidió organizar un partido benéfico de tenis para las Obras Misionales Pontificias. El norteamericano lo aceptó: “Por supuesto está bien”.

El periodista dijo que contara con la presencia de Agassi y el papa le respondió mientras bromeaba con una petición: “Simplemente, no traigas a Sinner”. Esto se debe a que Sinner en inglés significa pecador/a, algo que desató las risas de los allí presentes. Sobre la opción de participar en un partido de dobles junto a periodistas, León XIV confesó que, aunque practica este deporte, no tiene nivel para un partido: “Juego, pero no bien”.

Mensaje bromista del papa

El motivo por el que mencionó a Jannik Sinner es el doble sentido que tiene su apellido. Y es que en inglés, ‘Sinner’ significa pecador.

Aun así, también la respuesta podría ir en dirección al gran nivel del italiano, actual número uno del mundo y que ha reaparecido en Roma mostrando el gran nivel al que nos tiene habituados.

El nuevo papa, nacido en Chicago, ya declaró ser un aficionado al tenis previamente. “Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú, he tenido pocas oportunidades para practicar, así que estoy deseando volver a la cancha”, comentaba en una entrevista de 2023.

Después de la divertida respuesta, León XIV retomó la palabra con más seriedad para confesar que “no es tan bueno”, además de que su nuevo cargo no le va a permitir tener mucho tiempo libre. “También disfruto mucho leyendo, dando largos paseos y viajando, conociendo y disfrutando de lugares nuevos y diversos”.

Su nombramiento como nuevo papa justo ha coincidido con la celebración del Masters 1000 de Roma. Es por eso que tras conocerse su amor por el tenis, el propio torneo le facilitó una invitación para acudir a ver algún partido. Aunque todavía no se le ha visto ni se le espera ver durante la semana, su figura se ha vinculado rápidamente con el deporte de raqueta.

