Retiran productos de New Grains Gluten Free Bakery por riesgo de alérgenos no declarados

Un lote no especificado de productos como panes, bagels, galletas y crutones libres de gluten de la marca New Grains son retirados del mercado por riesgo de contener alergenos no declarados en las etiquetas, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Se trata de un retiro voluntario de la empresa New Grains Gluten Free Bakery de un lote de diversos productos, debido a que podrían contener huevos, soya y leche no declarados.

Estos tres alimentos son de los principales alergenos que causan reacciones graves y severas en personas alérgicas o con sensibilidad severa a los huevos, la soya o la leche.

La FDA informó que el retiro se inició después de descubrir que las etiquetas de los productos no indicaban que contenía huevos, soja y leche, que son 3 de los nueve alergenos responsable de la mayoría de las alergias alimentarias en EE.UU.

¿Cómo identificar los productos sujetos a retiro?

Los productos de New Grains fueron distribuidos a tiendas minoristas en Utah entre el 07/04 y el 21/04, llevan los números de lote 90-107.

Los panes y crutones se vendieron en presentación de bolsas de plástico transparentes selladas al vacío y las galletas estaban en bolsas de plástico transparentes comunes.

Todos los productos afectados tienen etiquetas de la marca New Grains de los colores rojo, morado, naranja, azul, verde o rosa e indican que son libre de gluten.

La FDA publicó en su sitio web una lista de los productos sujetos a retiro que se describen a continuación:

-Crutones sazonados artesanalmente (contiene: huevo, leche)

-Migas de pan sazonadas (contiene: huevo, leche)

-Pan Blanco Artesanal (Contiene: Huevo)

-Pan Artesanal Multigrano (Contiene: Huevo)

-Pan de masa madre artesanal (contiene: huevo)

-Pan artesanal de pasas y canela (contiene huevo)

-Galleta con chispas de chocolate (contiene: huevo, leche, soja)

-Galleta de azúcar glaseada sin colorantes (contiene: huevo, leche, soja)

-Galleta de azúcar glaseada (contiene: huevo, leche, soja)

-Galleta de macarrones de coco (contiene: huevo, leche, soja)

-Galleta Brownie con Chispas de Chocolate (Contiene: Huevo, Leche, Soja)

-Bagels de arándanos (contiene: huevo)

-Bagels de pasas y canela (contiene: huevo)

-Bagels simples (contienen: huevo)

-Bagels multigrano (contienen huevo)

-Panecillos ciabatta artesanales de masa madre (contiene huevo)

¿Qué hacer si tengo el producto?

Aunque hasta la fecha no se han reportado personas enfermas por el consumo de los productos retirados del mercado New Grain, se aconseja descartar el producto en caso de ser sensible a alguno de los alérgenos.

Verifique la información, y en caso de tener alguno de los productos sujetos a retiro, evite consumirlo, descártelos o regréselos al lugar de la compra para un reintegro.

En caso de alguna duda puede comunicarse con New Grains Gluten Free Bakery al 801-980-5751 entre las 10 a. m. y las 3 p. m. MST, de lunes a viernes.

