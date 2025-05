William Scull considera que el Canelo Álvarez no podrá derrotar a Terence Crawford

El boxeador cubano William Scull consideró que el mexicano y nuevamente campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, no podrá derrotar al estadounidense Terence Crawford en caso de repetir la actuación que mantuvo contra él el pasado 3 de mayo en Arabia Saudí.

Estas declaraciones las realizó el pugilista durante una entrevista ofrecida para ESPN KnockOut, donde realizó un análisis del enfrentamiento que mantuvieron y en el que Scull justamente se mantuvo alejado a su contrincante para no verse afectado por la fuerza de sus golpes; hecho que generó una ola de críticas por el rendimiento que mostró dentro del cuadrilátero.

“De la manera que salió conmigo, así no veo que le pueda ganar a Crawford. Hay diferencia de peso, que eso es lo que va a ayudar a Canelo. Pero bueno, si sale como salió conmigo no le gana a Crawford”, resaltó Scull en sus declaraciones.

El enfrentamiento entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, en un combate donde el estadounidense subirá un total de dos divisiones para poder enfrentarse contra el azteca y poder cumplir su sueño de enfrentarse contra uno de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad.

“Crawford estuvo allá, vio la pelea, es un boxeador observador que yo quiero mucho, lo respeto mucho, es un boxeador muy inteligente. Tiene que hacerle el mismo plan de trabajo”, agregó el cubano.

Reveló el error del Canelo

En la entrevista la estrella cubana también dio a conocer el error que cometió su contrincante en el cuadrilátero y que podría ser uno de los principales problemas al momento de enfrentarse contra el campeón estadounidense.

“No puede decirme Canelo a mí que no puedes encontrarme, tú eres la estrella campeón, tu eres supercampeón. Habla con tu entrenador Eddy Reynoso, que le enseñe a no cruzar las piernas, porque yo corría para la derecha y él cruzaba las piernas, por eso no me llegaba, porque está cruzando las piernas”, resaltó.

“Campeón (Canelo), esos fueron los errores, ese era el error que no dije en las entrevistas. Que no sabe caminar”, concluyó el antillano en sus declaraciones.

