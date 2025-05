Ana Brenda Contreras, para quienes quieren ser mamás: “No cedan a presiones sociales”

Decir que Ana Brenda Contreras está disfrutando su proceso de maternidad es un hecho. A través de redes sociales incluso ha buscado demostrar cómo esta etapa de su vida no necesariamente la ha limitado a prácticas normales en su día a día, como el ejercicio, incluso con pesas.

Sobre esto habló en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Cada persona es diferente, pero a mí me ha ayudado mucho ejercitarme durante el embarazo. Si no hay ninguna contraindicación médica, y siempre consulten a su médico. No soy experta”.

Junto a esto, también un video, junto al cual también agregó: “Yo hago exactamente lo que hacía antes de estar embarazada. Y más que nunca escucho qué me pide el cuerpo. Cada vez que me hacen comentarios fuera de lugar, me pongo a pensar en la cantidad de sentadillas y peso que carga una madre embarazada y con toddlers o que, por necesidad, tiene que seguir trabajando o encargándose de muchas cosas como siempre y no cuenta con división de responsabilidad con su pareja”.

“Mi prioridad es seguir creando músculo para no lastimarme al cargar a mi bolita de amor y que cuando -espero- se vaya la grasa y la retención de líquido, me vuelva a sentir yo”. Y sobre todo me estoy preparando para la labor de parto y la recuperación. A mí me hace sentir bien y me hace feliz, y desde hace mucho decidí que es lo más importante”.

A través de sus plataformas también dio otro mensaje para quienes quieran ser mamás: “Toda la vida te meten miedo si te embarazas, pero nunca te dicen que no es tan fácil quedar embarazada. Les digo que se informen y que se eduquen, que se preparen y que tomen las riendas de su salud reproductiva. Si tienen duda, o no es su deseo, lo defiendan y se hagan caso, no cedan a presiones sociales, porque eso me parece muy valioso”.

