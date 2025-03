Ana Brenda Contreras muestra su fuerte rutina de pesas en su séptimo mes de embarazo

La conductora Ana Brenda Contreras está en su tercer trimestre de embarazo y causó polémica al mostrar su intensa rutina de ejercicio mientras espera a su bebé.

A través de su cuenta de Instagram, Contreras publicó un video en el que muestra cómo se ejercita utilizando pesas. La conductora aseguró que hacer ejercicio durante el embarazo le ha traído muchos beneficios y ha contribuido a su bienestar durante esta etapa tan importante.

Ana Brenda Contreras señaló que continúa haciendo los mismo ejercicios que hacía antes de estar embarazada. Sin embargo, recomendó consultar al médico antes de hacer cualquier rutina durante el proceso de gestación.

La conductora se defendió de los comentarios que critican su forma de entrenar mientras están embarazadas.

“Yo hago exactamente lo que hacía antes de estar embarazada . Y más que nunca escucho que me pide el cuerpo. Cada vez que me hacen comentarios fuera de lugar me pongo a pensar la cantidad de sentadillas y peso que carga una madre embarazada y con toddlers o que por necesidad tiene que seguir trabajando o encargándose de muchas cosas como siempre y no cuenta con división de responsabilidad con su pareja”, dijo.

Contreras dijo que está entrenando para crear músculo y prepararse para el parto. Luego de que nazca su bebé espera volver a sentirse ella misma.

“Mi prioridad es seguir creando músculo para no lastimarme al cargar a mi bolita de amor y que cuando ( espero ) se vaya la grasa y retención de líquido me vuelva a sentir yo . Y sobre todo me estoy preparando para la labor de parto y recuperación.A mí me hace sentir bien y me hace feliz , y desde hace mucho decidí que es lo más importante”, dijo.

La rutina de ejercicios de Ana Brenda Contreras ha dividido opiniones y la conductora ha recibido muchas críticas ya que algunos consideran que este tipo de entrenamiento tan intenso puede hacerle daño al bebé.

La conductora está en la dulce espera de una niña llamada Aria, fruto de su matrimonio con el empresario Zacarías Melhem. A principios de 2024 anunciaron que la conductora perdió el bebé que esperaba. A mediados de diciembre la actriz anunció que estaba embarazada nuevamente. “Lo mejor está por venir”, dijo en un post de Instagram indicando que su primogénita nacerá en mayo de 2025.

Sigue leyendo:

Ana Brenda Contreras sigue luchando por la pérdida de su bebé

Ana Brenda Contreras abandona proyecto tras su embarazo

Ana Brenda Contreras tenía miedo de perder a su bebé mientras hacía “¿Quién Es La Máscara?”