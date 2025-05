Carlo Ancelotti se despide: “No podía ser entrenador del Real Madrid toda la vida”

El estratega italiano Carlo Ancelotti habló este martes sobre el final de su etapa como director técnico del Real Madrid, en un cargo que a su juicio no iba a ser posible que mantuviese por el resto de su vida.

En rueda de prensa Ancelotti habló sobre el cariño y el amor que siente por el club, por los fanáticos y cuan alegre se marchará del banquillo el próximo 26 de mayo, tras seis temporadas en la que conquistó, entre otros, tres UEFA Champions League.

“No podía ser el entrenador del Real Madrid toda la vida. El club necesita un nuevo impulso, que puede ser. Y no hago un drama de esto. Mil gracias a este equipo y a este club. Seguiremos cada uno por lo suyo y seré una aficionado del Real Madrid para toda la vida. Nunca pensé que podría entrenar al Real Madrid durante seis años. Ha pasado y hay que agradecérselo al club”, dijo en su primera rueda de prensa tras oficializarse que será el próximo seleccionador de Brasil.

Ancelotti dejará el Real Madrid como el técnico más laureado de su historia, con 15 títulos: tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España y las mencionadas Champions.

“No me puedo arrepentir de nada. Lo he pasado fantásticamente aquí y quiero hacerlo los 15 días que me quedo aquí. He sacado lo máximo que podía sacar, empezando por mí. Y los títulos hablan por sí mismos”, añadió.

“En el fútbol, como en la vida, son aventuras que empiezan y terminan. Cuando llegué ya sabía que se iba a acabar un día. Se acabó un periodo muy bonito. Yo lo he pasado muy bien, como todos, pero, como todo en la vida, se acaba. Lo he pasado muy bien aquí, quiero terminar bien y el día 26 hablaré del otro desafío, que es algo muy importante. Nunca he tenido un problema con el club y nunca voy a tenerlo. Es un club que tengo en el corazón”, completó.

A pesar de marcharse sin Champions, Liga o Copa, aseguró no sentir “frustración” por terminar así su aventura en el Real Madrid.

“Si el día que llegué aquí me dicen que iba a ganar 11 títulos en cuatro años -otros cuatro en los dos de su primera etapa- lo firmaría con sangre. Esta temporada no ha salido bien por muchas cosas, pero en la evaluación general de este periodo ha sido inolvidable”, explicó.

El próximo reto de Ancelotti será asumir como DT de la selección de Brasil, en el cual debutará el próximo 5 de junio ante Ecuador en la altura de Quito por las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de 2026.

