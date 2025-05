FDA impulsa lo natural: Aprueba 3 colorantes para el cambio voluntario de empresas

Tras el anuncio de prohibición de colorantes sintéticos en la industria alimentaria, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció tres nuevos colorantes naturales: el extracto de Galdieria azul, el extracto de flor de guisante mariposa y el fosfato de calcio.

Se trata de alternativas naturales aprobadas por la FDA, amplían la paleta de colores disponibles de fuentes naturales que los fabricantes pueden usar de manera segura en los alimentos, informo la agencia en un comunicado.

Como se recordará, la FDA y Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunciaron el mes pasado que eliminarán gradualmente los colorantes derivados del petróleo en el suministro de alimentos del país.

El Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS),Robert F. Kennedy Jr, aseguró que “durante demasiado tiempo, nuestro sistema alimentario ha dependido de colorantes sintéticos derivados del petróleo que carecen de valor nutricional y representan riesgos innecesarios para la salud”.

“Estamos eliminando estos colorantes y aprobando alternativas naturales y seguras para proteger a las familias y promover opciones más saludables”, recalcó.

¿Cuáles son los nuevos colorantes aprobados?

La FDA aprobó tres nuevos colorantes, entre ellos dos tipos de azules. Crédito: Shutterstock

Tal como se anunció el 22 de abril, la FDA anunció los nuevos colorantes naturales. A continuación la descripción de nuevos colores:

Extracto de Galdieria azul: es un colorante azul creado a partir del alga roja unicelular Galdieria sulphuraria.

Alimentos en los que se podrá ser utilizar: bebidas no alcohólicas y bases para bebidas, bebidas de frutas, batidos de frutas, jugos de frutas, jugos de vegetales, batidos lácteos, malteadas y leches saborizadas, bebidas de yogur, sustitutos de comidas y bebidas nutricionales a base de leche, coberturas para cereales de desayuno, caramelos duros, caramelos blandos y chicles, glaseados saborizados, helados y postres lácteos congelados, frutas congeladas, helados y paletas, postres de gelatina, pudines y natillas, y crema batida, yogur, cremas congeladas o líquidas (incluidas las alternativas no lácteas) y coberturas batidas (incluidas las alternativas no lácteas).

Extracto de flor de guisante mariposa: un colorante azul como posibilidades de una gama de tonos que incluye azules brillantes, morados intensos y verdes naturales. Este colorante es elaborado a partir de la extracción con agua de los pétalos secos de la flor de la planta de guisante mariposa.

Alimentos en los que se podrá ser utilizar: bebidas deportivas, bebidas de frutas, jugos de frutas y verduras, bebidas alcohólicas, bebidas lácteas, tés listos para beber, bebidas nutricionales, chicles, dulces, frutos secos recubiertos, helados, yogur, colorear cereales listos para comer, galletas, mezclas para refrigerios, pretzels duros, papas fritas (reestructuradas u horneadas), totopos de maíz, totopos y totopos multigrano.

Fosfato de calcio: un colorante blanco aprobado para su uso en productos de pollo listos para consumir, caramelos blancos derretidos, azúcar para donas y azúcar para caramelos recubiertos.

Sigue leyendo:

–FDA prohíbe uso del colorante Rojo Nº 3 en alimentos

–Uso del colorante Rojo 3 en alimentos podría llegar a su fin en Estados Unidos

–California prohíbe el uso de 6 colorantes en la comida de las escuelas