Floyd Mayweather acaba con los rumores de su bancarrota

El histórico boxeador estadounidense Floyd Mayweather decidió acabar con los rumores que han surgido los últimos días y desmintió que se encuentre en bancarrota, por lo que decidió confirmarlo de una manera bastante clásica de su parte al revelar el patrimonio que posee y la importante estabilidad financiera que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Esta palabras las realizó ‘Money’ a los medios de comunicación durante una aparición que tuvo en el Foro de la Ciudad de Nueva York de The Real Deal, donde descartó que se encuentre en quiebra y por el contrario aseguró que tiene una importante capacidad económica que lo mantiene como uno de los hombres que más dinero ha generado dentro del mundo del boxeo.

“Todos tienen derecho a su propia opinión. Pero si a eso se le llama tener dos jets privados, ser dueño de 100 edificios y poder hacer lo que uno quiera, entonces estoy seguro de que todo el mundo se irá a la quiebra”, expresó Mayweather en sus declaraciones.

Floyd Mayweather revela cuál es la pelea que más ha disfrutado. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Hace unas semanas el periodista Stephen A. Smith publicó el rumor sobre que el otrora pugilista estadounidense había sido estafado con 402 millones de dólares y que se había declarado en bancarrota, pero todo esto resultó ser una falta para tratar de difamarlo; según relató el peleador.

Mayweather había invertido la cantidad de $400 millones de dólares en un importante número de propiedades para poder defender su dinero; a pesar de esto muchos pensaron que se trataba de una estafa en la que estaba cayendo el boxeador y que iba a perder todos sus ingresos por este motivo.

“No soy un mentiroso. Trabajo duro para forjar mi nombre y mi reputación. En mis 48 años de vida nunca he demandado a ningún medio de comunicación, pero los medios nos han criticado a mí y a mi familia a lo largo de mi vida, y siempre me han juzgado. No voy a permitir que nadie salga a manchar mi nombre y a hablar mal de mí y de mi familia”, resaltó.

“No dejaba de pensar en la vida después del boxeo y en la riqueza generacional. Cuando empecé con el sector inmobiliario, pasé de las ocho cifras a las nueve. Quería que mis ganancias fueran mayores para poder viajar con mi familia y amigos. Pero sigo aprendiendo en el sector inmobiliario. Aprendo cada día. Siempre digo que el sector inmobiliario es como el boxeo porque siempre estoy aprendiendo. El objetivo es que mis hijos sean mejores que yo y eso para mí es algo grandioso”, concluyó Mayweather.

