Óscar de la Hoya asegura que nunca trabajará con Devin Haney

El reconocido promotor de boxeo y antiguo campeón mundial, Óscar de la Hoya, se mostró bastante decepcionado de la actuación que tuvo el estadounidense Devin Haney en su último enfrentamiento del pasado 2 de mayo en Times Square de la ciudad de Nueva York, por o que aseguró que nunca lo enfrentará con ninguno de sus peleadores para no pasar molestias.

Estas declaraciones las realizó el Golden Boy durante una entrevista ofrecida para Boxing Scene, donde fue preguntado sobre la posibilidad de enfrentarlo con alguna de sus figuras e inmediatamente recordó el duelo que protagonizó contra José Ramírez; consideró que fue muy escurridizo y sólo se dedicó a correr por el cuadrilátero.

“Nunca. Jamás pondré a Devin con alguno de nuestros peleadores”, resaltó De la Hoya al enfatizar que quedó muy molesto por la actuación que reflejó en el cuadrilátero al considerar que nunca demostró las verdaderas cualidades de un boxeador y mucho menos las de una persona que está intentando convertirse en un campeón mundial.

Devin Haney durante un comabte contra Ryan García. Crédito: Jeff Chiu | AP

“No voy a perder mi tiempo con Devin. Porque solo corre y seguirá corriendo”, agregó De la Hoya en sus declaraciones ante los rumores sobre una posible revancha contra Ryan García al afirmar que esto solo le generaría mayores problemas al peleador.

Esta no es la primera vez que Óscar de la Hoya habla sobre el combate de Devin Haney, debido a que justo después de su pelea cuestionó su actuación y la del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante el cubano William Scull.

“Tengo que hablar de las 11 peleas que acabo de ver sin nocauts. Y me siento mal por Turki (Al-Alshikh), realmente me siento mal, está pagando todo este dinero a los peleadores para que lleguen y peleen y le den a los fanáticos lo que merecen. Eso son grandes peleas, pero peleen, no solo bailando como Devin Haney, Dios mío, fue golpeado un par de veces por Ramírez y solo se sube a su bicicleta y empieza a correr por su vida, Jesús, de todos modos, está acabado”, manifestó el Golden Boy en sus redes sociales.

