Dana White será el promotor de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

El presidente de la UFC, Dana White, será el encargado de darle promoción a la esperada pelea entre el mexicano y campeón indiscutido de los pesos súper medianos Saúl ‘Canelo Álvarez, contra el estadounidense Terence Crawford en el duelo previsto para el próximo mes de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Esta noticia la dio a conocer el propio White durante una entrevista ofrecida para ESPN, donde resaltó que la producción de este enfrentamiento estará a cargo de TKO Group en asociación con el jeque saudí Turki Al-Alshikh; dicho enfrentamiento será el duelo que marcará la entrada del directivo de las artes marciales mixtas en el pugilismo mundial.

“Este es uno de los combates más grandes de la historia, estoy honrado de promocionarlo. Nosotros estamos haciendo la promoción, producción, operaciones del evento, relaciones públicas, todo lo relacionado con la pelea, igual que con una pelea de UFC. Es un honor absoluto, Canelo y Crawford han sido geniales al respecto también, y estoy deseando trabajar con estos chicos de ahora hasta septiembre, va a ser divertido”, dijo.

Este duelo entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford se ha convertido en uno de los más esperados por los amantes del boxeo debido a que enfrentará a dos de los mejores peleadores del planeta; recordando que el estadounidense subirá dos divisiones para poder hacerle frente al azteca y así ver cuál de los dos es el mejor.

“Estoy emocionado de hacerlo. Me gusta Dana White. Me gusta Nick Khan y TKO. Para mí, es algo nuevo. No sé [cómo White puede mejorar el boxeo]. Él está muy enfocado en trabajar y ser muy bueno en lo que hace con UFC. Creo que va a ser un buen momento con él”, manifestó el Canelo durante una entrevista ofrecida para The Ring.

