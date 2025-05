Geraldine Bazán aclara rumores sobre su relación con Gabriel Soto y Martha Julia

Martha Julia, la semana pasada, ofreció declaraciones a la prensa y le preguntaron si Geraldine Bazán había sido la causante de la ruptura sentimental entre ella y Gabriel Soto, ya que desde el inicio se mencionó que, aparentemente, el vínculo amoroso entre ellos finalizó por presuntas infidelidades. Sin embargo, ella detalló que prefería no hablar cosas del pasado, ya que han transcurrido más de dos décadas.

Bazán se sintió en la obligación de aclarar los rumores, ya que algunos portales han estado afirmando que ella generó la ruptura entre Martha y Gabriel, relación que finalizó en 2004, mientras que ella y Soto decidieron formalizar su amor a finales de 2007; es decir, pasó mucho tiempo antes de que formalizaran un vínculo. Geraldine explicó que antes de ella hubo otras mujeres.

“Por ahí han estado subiendo algunas notas diciendo que hace muchos años, cuando yo empezaba mi relación con el papá de mis hijas, él estaba en otra relación. Esto quiero aclarar con todas sus letras, fuerte claro, es completamente falso”, declaró durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

La madre de las hijas de Gabriel Soto dijo que prefirió aclarar ese tema desde su casa para evitar cualquier tipo de modificación en sus declaraciones sobre este nuevo escándalo en que la están envolviendo. Recordemos que la actriz es reservada en cuanto a su vida personal, pero cuando lo amerita, es capaz de acabar con las especulaciones.

“Como les he dicho, siempre hablo con la verdad y sobre todo lo quiero hacer aquí en mis redes sociales porque no hay posibilidad de edición. Lo estoy hablando sin un pulirrelacionista que esté atrás, sin ningún medio de comunicación, sin ningún compromiso. Esto decidí hacerlo hace media hora porque creo que es importante”, expresó.

“La relación de la que hablan dentro de estas historias es una relación que tuvo el papá de mis hijas del 2002 al 2004. Yo conocí al papá de mis hijas en el 2007, en Miami, en un proyecto que hicimos juntos, ‘Bajo las riendas del amor’ y fue hasta finales de 2007, principios de 2008 que yo me fui a trabajar a Colombia, fue ahí que él fue a Colombia a pedirme que fuera su novia. Yo no empecé ninguna relación con él hasta finales de 2007″, detalló para no tener que volver a hablar más del tema.

