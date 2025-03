Gabriel Soto habla de sus sentimientos por Geraldine Bazán

Gabriel Soto tiene varios meses soltero y se ha visto muy enfocado en su carrera profesional. Durante un encuentro con los medios de comunicación, le consultaron si ve viable que, después de tantos años, él retome la relación amorosa con Geraldine Bazán, la madre de sus pequeñas, y el mexicano no dudó en responder.

“No, no creo, ya pasaron muchos años. Geraldine evidentemente siempre será una persona importantísima en mi vida. Ella siempre va a ser mi familia, es la mamá de mis hijas y por ese simple hecho se merece todo mi respeto, todo mi cariño, todo mi apoyo, el uno del otro”, dijo frente a los reporteros.

El actor de 49 años mencionó recientemente lo difícil que han sido las cosas para él en diversos aspectos y, tras mencionar que tuvo una crisis, su situación acaparó los titulares. Además, detalló que Geraldine siempre se mantuvo atenta, aunque ya no están en una relación amorosa, lo que demuestra el apoyo por el bienestar de las hijas que tienen en común.

“Ella estuvo muy al pendiente cuando yo me puse mal, estuvo preocupada. Al final somos papás de dos hijas, y yo siempre lo he dicho que nuestra prioridad, porque me atrevo a hablar por ella, siempre han sido mis hijas”, dijo el actor ante las constantes interrogantes que le hizo la prensa.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán, luego de haber tenido una década juntos, decidieron casarse en 2016. Sin embargo, fue en el año 2018 cuando le pusieron fin a su relación sentimental y firmaron el divorcio, ya que el actor se había visto envuelto en múltiples escándalos por presuntas infidelidades de su parte, y una de ellas fue con Irina Baeva.

Aunque desde el inicio negó que las cosas se hubieran registrado de esa manera, pues la relación sentimental entre Soto y la actriz de origen ruso duró casi el mismo tiempo que él tiene de separado de la madre de sus hijas. Fue en julio de 2024 cuando Gabriel compartió un comunicado para anunciar el fin de vínculo amoroso con Irina.

Sigue leyendo:

· Geraldine Bazán reaccionó a la crisis que atravesó Gabriel Soto

· Gabriel Soto afirma que su pasado con Irina Baeva no es un capítulo cerrado, sino un libro ya cerrado

· Gabriel Soto aclara que no es amigo de su exnovia Irina Baeva