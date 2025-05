Martha Julia se niega a hablar de su ruptura con Gabriel Soto

Gabriel Soto y Martha Julia sostuvieron en una relación sentimental desde el año 2000, convirtiéndose en una de las parejas más queridas de la televisión. Sin embargo, todo generó un gran revuelo cuando en 2004 tomaron la decisión de anunciar su separación. Aún persiste la duda sobre el verdadero motivo por el que todo llegó a su fin, ya que hasta la fecha algunos consideran que Geraldine Bazán habría sido la tercera en discordia.

La villana de telenovelas como “Destilando amor” tuvo un encuentro con los medios de comunicación, y uno de los periodistas le preguntó cuál habría sido el motivo por el que ella y Gabriel decidieron no seguir juntos. Para aquel entonces, a él lo relacionaban con Geraldine y a ella con Jorge Kahwagi, pero finalmente nada se confirmó.

La actriz de origen mexicano no se sintió cómoda con la pregunta que le hacían los medios de comunicación sobre su vida sentimental. Además, es un hecho que ocurrió hace más de dos décadas: “Ya pasaron tantos años que ya no quiero hablar de nadie que no sea de mi vida ahorita. Sin comentarios. No voy a hablar del tema. Las cosas de mi vida privada se quedan para mí. Fue una bonita telenovela, pero ya no creo mucho en esas cosas”.

A pesar de todos los rumores que se han registrado sobre el historial de Gabriel Soto y sus presuntas infidelidades, la relación sentimental con Bazán inició en 2007; es decir, que la formalidad entre ellos ocurrió de 3 años de haber finalizado su vínculo amoroso con Martha Julia. En 2009, le dieron la bienvenida a su primera hija, Elissa Marie, y en 2014 recibieron a Alexa Miranda.

Geraldine y Gabriel aprovecharon que las cosas iban bien entre ellos, y fue en 2016 cuando decidieron casarse. Los reconocidos actores invitaron a los medios de comunicación para que formaran parte de esa fecha tan especial. No obstante, el amor entre ellos no dio muchos frutos, porque en 2018 tomaron rumbos diferentes y se divorciaron.

Desde entonces, se dice que la rusa Irina Baeva sería la causante del fin de su unión matrimonial, ya que ella la ven como la tercera en discordia porque se afirma que Soto le habría sido infiel a Geraldine con la actriz antes mencionada. El mexicano, de manera constante, se ve envuelto en polémicas por presuntamente serle infiel a sus parejas sentimentales.

Sigue leyendo:

· Martha Julia reaccionó tras ser postergada indefinidamente la boda de Gabriel Soto con Irina Baeva

· Martha Julia habla sobre seguir siendo el “amor de la vida” de Gabriel Soto

· Martha Julia dice que ve con ojos bonitos a Gabriel Soto, y que no tiene problemas de trabajar con él