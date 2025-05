Alerta por listeria: retiran comidas preparadas tras brote que dejó 10 hospitalizados

Varios alimentos listos para consumir fueron retirados del mercado después de que un brote de listeria, vinculado a estos productos, dejara al menos 10 personas hospitalizadas en California y Nevada, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Fresh & Ready Foods retiró voluntariamente del mercado varios productos, incluidos sándwiches, pastas y snacks, debido a la posible presencia de listeria. La FDA detalló que los productos retirados, que no requieren cocción adicional, tienen fechas de caducidad del 22 de abril al 19 de mayo.

Marcas afectadas

Las marcas afectadas incluyen Fresh & Ready Foods, City Point Market Fresh Food to Go y Fresh Take Crave Away.

Aunque no se han reportado enfermedades específicas vinculadas a los productos vendidos entre el 18 y el 28 de abril, Fresh & Ready Foods decidió retirar los productos como medida de precaución para garantizar la seguridad de los consumidores, según un comunicado de la empresa.

Estados afectados

Los alimentos retirados se distribuyeron en Arizona, California, Nevada y Washington, y fueron vendidos en diversos establecimientos, incluyendo hospitales, hoteles, tiendas de conveniencia, aeropuertos y aerolíneas.

Hasta el viernes, 8 personas en California y 2 en Nevada fueron hospitalizadas después de infectarse entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La FDA indicó que más de 75 productos se vieron afectados por el brote y urgió a los consumidores a no consumir los productos retirados. También recomendó limpiar y desinfectar cualquier superficie que haya estado en contacto con los productos afectados.

La investigación sobre el brote de listeria comenzó el año pasado, pero la fuente no fue identificada en ese momento. La FDA reabrió la investigación el mes pasado después de que se encontrara listeria en muestras de Fresh & Ready Foods durante una inspección rutinaria. Un análisis de la cepa de listeria coincidió con la que causó el brote.

