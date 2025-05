Christian Nodal confiesa que se enamoró de Ángela cuando ella tenía 13 años

El cantante Christian Nodal hizo una confesión que dividió opiniones luego de que reveló en una entrevista para el programa de Mike Salazar que se enamoró de Ángela Aguilar cuando ella apenas tenía13 años.

Durante la charla, en tono relajado, Nodal recordó cómo fue que conoció a la familia Aguilar en uno de sus famosos jaripeos. Según él, Ángela ya mostraba talento desde niña, y aunque él tenía 18 años en ese entonces, la presencia de la joven cantante lo dejaba nervioso.

“Es que está bien mal que lo diga”, dijo con cierta risa nerviosa, “pero yo había compartido con la familia Aguilar en ‘Jaripeo’. Entonces cuando yo la conocí, yo dije: ‘wow, tiene un talentazo, es hermosa’. Yo tenía 18 años, pero ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13. Siempre me ponía nervioso cuando estábamos juntos”, mencionó.

Esa revelación dejó a más de uno de los fans, y los no tan fans, con la ceja levantada. Lo curioso es que, aunque no pasó nada entre ellos en ese momento, Nodal dejó claro que desde ese entonces ya sentía “cositas”. Y como si esto no fuera suficiente, aseguró que fue él quien convenció a Pepe Aguilar de grabar un dueto con Ángela. Así nació “Dime Cómo Quieres”, ese tema que, ahora con este nuevo contexto, muchos están escuchando con otros oídos.

Pero la historia no termina ahí. Resulta que don Pepe Aguilar no era ningún ingenuo y, según Nodal, tenía una regla muy clara de que él y Ángela no estuvieran juntos. Tan es así que supuestamente se encargó de que los camerinos de ellos estuvieran lejos uno del otro durante las presentaciones.

“Aparte, mi suegro, te voy a exponer suegro, yo no sabía, pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y que los camerinos estaban en lados opuestos para que no nos pudiéramos cruzar”, soltó entre risas.

Aunque en su momento todo fue profesional, y Ángela era solo una niña con una voz gigante, ahora que ambos son adultos, esta confesión ha reavivado las especulaciones en redes sociales. ¿Estaba escrito desde entonces? ¿Fue un amor que simplemente esperó su tiempo?

Lo que es claro es que Nodal, sin filtros y con ese estilo relajado que lo caracteriza, dejó ver que su historia con Ángela tiene raíces más profundas de lo que muchos pensaban.

