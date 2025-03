Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, hace fuerte confesión sobre sus adicciones

El rapero Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe Aguilar, se confesó con respecto a sus adicciones. El mayor de los Aguilar aseguró que tiene una fuerte adicción a la marihuana.

En una entrevista para el podcast ‘El Bordo Entertainment’ , Emiliano Aguilar dijo que tiene una fuerte adicción a la marihuana y que incluso llega a fumar “30 churros al día”.

“Yo soy un adicto y la neta lo digo al chile, soy un adicto a la marihu… fumo mot4 macizo, 30 churros al día”, dijo. Según explicó, fuma para lidiar con los traumas del pasado. Emiliano Aguilar vivió en Tijuana y debido a la violencia que se vive en ese lugar perdió a muchos amigos de maneras muy violentas.

“No es por querer fumar, es por problemas personales muy serios, por ped*s emocionales, traumas. He visto a varios amigos míos balaceados, despedazados… son cosas que duelen”, confesó el hermano de Ángela Aguilar.

En esa misma conversación Emiliano Aguilar se refirió al distanciamiento con su padre, Pepe Aguilar. Padre e hijo no tienen contacto desde hace dos años. Sin embargo, Emiliano Aguilar dijo que a pesar de la distancia quiere mucho a su padre. Asimismo aclaró que su distancia se debe a que quiere escalar en el mundo de la música por sus propios méritos y no por ser hijo de Pepe Aguilar.

“Mi jefe yo lo quiero un chingo. No hemos hablado en dos años y medio. No le quiero hablar ahorita y no es porque yo esté mal con él o porque lo odie. No quiero hablar con él ahorita porque yo quiero hacer esto solo. No quiero que me ayude nadie”.

Según dijo Pepe Aguilar el el podcast Cracks, de Oso Trava, el distanciamiento con su hijo se mantiene desde hace dos años por decisión de su hijo. Según la versión del artista, no hubo ningún pleito que detonara el distanciamiento con Emiliano.

“Emiliano ahorita está repeando. Llevo dos años sin hablar con él porque él no quiere y él sabrá por qué. No tuvimos ningún pleito, ningún rompimiento, pero la vida no es como tú te la imaginas, Oso, la vida es como es y las cosas no te pasan, las cosas pasan y ya, ¿no?”, declaró Pepe Aguilar.

