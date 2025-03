Emiliano Aguilar niega que guardaespaldas de Nodal le haya dado una golpiza

El cantante Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe Aguilar, se ha mantenido alejado de su familia paterna desde hace varios años. En el programa streaming ‘El Bordo Entertainment’ el artista urbano abordó varios aspectos de su relación con su familia e incluso aclaró un rumor de un supuesto episodio violento con un guardaespaldas de Christian Nodal, esposo de su hermana Ángela Aguilar.

En la conversación, Emiliano Aguilar cargó en contra de la prensa amarillista. “Cualquier cosa que haces, güey…no te puedes echar un pe**, porque al rato dicen: “Este güey se echó un pe** de esta manera”, dijo Emiliano Aguilar.

El hijo mayor de Pepe Aguilar relató una vez que su madre, Carmen Treviño, lo llamó llorando ya que había leído que los guardaespaldas de Christian Nodal le habían dado una golpiza. Toda esta información fue falsa ya que el artista nunca tuvo ningún inconveniente con Nodal y su equipo de seguridad.

Uno de los temas más comentados es la relación de Emiliano Aguilar con su padre y el resto de la familia Aguilar. Desde hace más de dos años, el rapero no tiene contacto con su padre. Sin embargo, se pronunció con respecto a la polémica en la que se ha visto envuelta su familia por la relación de Ángela Aguilar con Nodal.

Emiliano aseguró que su padre no merece el “hate” que ha estado recibiendo. Aunque no tienen contacto, el cantante dijo que quiere mucho a su padre pero que su distancia se debe a que quiere escalar en el mundo de la música por sus propios méritos y no por ser hijo de Pepe Aguilar.

“Mi jefe yo lo quiero un chingo. No hemos hablado en dos años y medio. No le quiero hablar ahorita y no es porque yo esté mal con él o porque lo odie. No quiero hablar con él ahorita porque yo quiero hacer esto solo. No quiero que me ayude nadie”.

La relación entre padre e hijo ha sido distante durante el último par de años. Emiliano Aguilar tiene una hija de dos años de edad, pero Pepe Aguilar aún no la conoce. Asimismo Emiliano no asistió a la boda de su hermana con Christian Nodal en julio de 2024.

Según dijo Pepe Aguilar el el podcast Cracks, de Oso Trava, el distanciamiento con su hijo se mantiene desde hace dos años por decisión de su hijo. Según la versión del artista, no hubo ningún pleito que detonara el distanciamiento con Emiliano.

“Emiliano ahorita está repeando. Llevo dos años sin hablar con él porque él no quiere y él sabrá por qué. No tuvimos ningún pleito, ningún rompimiento, pero la vida no es como tú te la imaginas, Oso, la vida es como es y las cosas no te pasan, las cosas pasan y ya, ¿no?”, declaró Pepe Aguilar.

Sigue leyendo:

Pepe Aguilar estaría buscando a los enemigos de Ángela

Emiliano Aguilar defiende a Pepe Aguilar y aclara su distanciamiento

Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, celebra nueva canción de Cazzu