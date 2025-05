Héctor Parra habla desde la prisión sobre su lucha por sobrellevar la situación

El actor Héctor Parra se encuentra detenido desde marzo de 2024, ya que su hija Alexa Hoffman lo denunció por presunto abuso sexual y corrupción de menores. Sin embargo, Daniela se ha encargado de intentar limpiar el nombre de su padre y, esta vez, compartió una llamada telefónica para revelar cómo se encuentra él y manifestó que “de salud estoy genial, emocionalmente echándole todos los ánimos. Como siempre digo, la vida es actitud”.

La conversación entre Daniela y Héctor fue grabada mientras que él permanece tras las rejas, y ella la compartió a través del canal de YouTube “Tamalitos Chidos”. Además, dijo que no siempre pleno por lo que está viviendo: “Hay veces que emocionalmente si se truena uno porque el tiempo pasa y todo este rollo, de repente vienen frustraciones o corajes. Me pongo a leer, a escribir, una peli o a bailar, aquí el viejito bailando como si estuviera joven”.

El padre Daniela está al tanto de lo que ocurre con ella y aprovechó para dar las gracias a quienes se mantienen ahí: “Obviamente, también a mí me beneficia mucho, nos ayuda mucho a solventar gastos que son muy cañones. Agradezco de corazón a toda la gente que nos apoya tanto con las rifas y muchas cosas. Ya son 4 años aquí y los gastos no paran”.

La situación entre Alexa y Daniela en los últimos días ha empeorado, ya que Hoffman dijo que iba a denunciar a su hermana por haber convertido esta situación en un “show”, mientras que Héctor expresó que “no saben lo que me cuesta saber qué quiero hacer saliendo de aquí, no tengo idea”.

A Héctor le dictaron una sentencia de más de 10 años y manifestó que una de las cosas que más extraña es poder recibir afecto de parte de aquellos que lo aceptan: “Obviamente, abrazar a mi gente, mis amigos, me urge sentir el apapacho de la gente que he recibido por vía mensaje o telefónica. Incluso hasta con la gente de visita, pero algo en que soy sensible, son los abrazos, cariños sinceros”.

“Se los he dicho siempre, porque a 5 años de que iniciaron los tamales, hoy están donde están y es un mérito de ustedes. Gracias a la gente que los apoya en Televisa o TV Azteca, donde sea que las han hecho publicidad, es un esfuerzo de ustedes”, añadió en la llamada que fue compartida en el mencionado canal de YouTube.

Sigue leyendo:

· Daniela defiende a Héctor Parra y enfrenta amenazas de Alexa Hoffman

· Alexa Hoffman denuncia a su hermana por los abusos de Héctor Parra

· Hija de Héctor Parra cuenta que vació la casa de su padre pese a la tristeza que sentía