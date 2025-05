Daniela defiende a Héctor Parra y enfrenta amenazas de Alexa Hoffman

Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, desde que él fue detenido en 2021, ella siempre ha manifestado su apoyo y lo ha defendido tras todo lo que ha dicho su hermana Alexa Hoffman, por quien él se encuentra pagando una condena tras las rejas. Él fue juzgado por delitos de corrupción de menores y también por abuso sexual a una de ellas.

Sin embargo, ahora la historia se enfoca en que Alexa compartió un video en sus redes sociales, donde asegura que demandará Daniela. Ella le ha respondido sobre esta situación y divulgó algunos audios donde, presuntamente, Hoffman sería la que estaría hablando y habría mentido para que detuvieran a su padre.

“No me interesa verle la cara en un juzgado, ni gastar dinero“, se escucha el audio. Además, sale a relucir el nombre del presentador de televisión Gustavo Adolfo Infante, espacio de entretenimiento donde ella aclararía que supuestamente había ido terapia por otro tipo de problemas.

En el audio divulgado por Daniela, a Alexa le preguntan si ella habría sufrido algún tipo de abuso sexual y ella dijo que no “de ese tipo”. “¿En qué sentido? ¿Una violaci*n, literal? No, que yo recuerde, no, solo hubo conductas inapropiadas que tiene, pero pen*traci*n como tal, no hubo”, menciona aparentemente en el mensaje compartido.

“Tú dices que siempre fue un pan de Dios y un gran padre. ¿Te acuerdas cuando nos encerrábamos en el baño cuando les pegaba a las perritas, cómo nos daba pavor y hasta le poníamos seguro a la puerta, que huíamos de él por lo loco que se ponía a pegarles? También se te ha hecho normal que siendo mayor de edad, tu papá siempre se metía con tu hermana chiquita a bañarse, cuando yo tenía 12 o 13 años“, dijo Alexa en un video compartido hace días.

Héctor ha recibido varias sentencias desde que fue detenido, luego de que Alexa asegurara que sufrió abuso sexual por parte de él. Sin embargo, este año su sentencia logró ser reducida a 12 años y 6 meses, a pesar de que aún se encuentra en apelación. Daniela siempre ha trabajado con la defensa para ayudarlo a él y, más adelante, estará estrenando un documental para contar su versión de lo ocurrido.

Sigue leyendo:

· Alexa Hoffman denuncia a su hermana por los abusos de Héctor Parra

· Hija de Héctor Parra cuenta que vació la casa de su padre pese a la tristeza que sentía

· Daniela Parra, hija de Héctor Parra, reacciona a la sentencia de su padre: “Estoy impactada”