Cómo convertir un viejo smartphone en una cámara de seguridad para tu casa

Mantener tu hogar seguro no siempre requiere un sistema de videovigilancia caro. A veces, la mejor herramienta ya está en tu cajón: ese smartphone viejo que ya no usas. Siempre que aún funcione y permita instalar aplicaciones, puedes convertirlo en una cámara de seguridad efectiva. Y lo mejor: no necesitas conocimientos técnicos avanzados ni gastar una fortuna.

Desde la instalación de una app gratuita hasta el montaje con un trípode o soporte básico, aquí aprenderás paso a paso cómo aprovechar ese dispositivo olvidado y transformarlo en una cámara para vigilar tu casa.

Aprende a convertir en un viejo smartphone en una cámara de seguridad

1. Instala una app de cámara de seguridad

Todo empieza con una aplicación especializada. Hay varias opciones disponibles, pero una de las más completas y fáciles de usar es Alfred, disponible tanto para Android como para iOS. Esta app permite transmitir en vivo, activar alertas por movimiento, hablar a través del micrófono y almacenar videos en la nube.

Cómo configurarla:

Descarga Alfred en el teléfono antiguo y en el nuevo (o desde una tableta o PC si prefieres monitorear desde allí). En el teléfono nuevo, selecciona la opción Visor tras iniciar la app. Inicia sesión con tu cuenta de Google. En el teléfono viejo, repite el proceso pero elige la opción Cámara. Asegúrate de usar la misma cuenta en ambos dispositivos.

Una vez conectados, podrás controlar la cámara desde tu teléfono actual. Puedes elegir entre la cámara frontal o trasera, activar el audio, ajustar la sensibilidad al movimiento y más. Si usas Android, también puedes habilitar funciones extra como enfoque automático continuo o resolución personalizada.

Además de Alfred, otras aplicaciones que funcionan son Faceter, EpocCam e iVCam.

2. Encuentra el mejor lugar para instalar tu “nueva” cámara

Piensa en los puntos más vulnerables de tu hogar: ¿la entrada principal? ¿una ventana baja? ¿la habitación donde guardas objetos de valor? El lugar ideal dependerá de tus necesidades.

Si tienes más de un teléfono viejo, puedes colocarlos en distintos rincones para una vigilancia más completa.

3. Usa un soporte y asegúrate de que siempre tenga energía

Tu viejo smartphone estará activo las 24 horas, así que necesitas una fuente de energía constante. Un cable largo (Micro-USB, Lightning o USB-C) será clave para tener flexibilidad en la ubicación.

Para mantenerlo fijo y apuntando hacia donde necesitas, puedes usar un trípode o un soporte con ventosa para auto. Incluso, puedes mejorar el ángulo de visión con una lente gran angular, que en Amazon apenas cuesta unos $20 dólares.