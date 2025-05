El Barça festeja LaLiga, Copa y Supercopa junto a cientos de miles de personas en Barcelona

Toda la ciudad de Barcelona se volcó a las calles para celebrar el título de LaLiga número 28 para el FC Barcelona. Luego de vencer 0-2 en su visita al RCD Espanyol, el equipo más popular de Cataluña y uno de lo más seguidos en el mundo comenzó sus celebraciones, las mismas que han seguido este viernes en toda la Ciudad Condal.

El desfile comenzó alrededor de las 6:30 PM locales (12:30 PM ET) desde el Spotify Camp Nou y concluyó cerca de las 9:30 PM de España (3:30 PM ET) en el Arc de Triomf. El recorrido incluyó calles emblemáticas como Travessera de Les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Pelai, Plaça Catalunya, Plaça Urquinaona, Trafalgar y Passeig de Sant Joan.

El autobús descapotable, decorado con los colores azulgranas y la leyenda “Campions: el nostre estil, el nostre llegat” (“Campeones: nuestro estilo, nuestro legado”), transportó a jugadores y cuerpo técnico, quienes mostraron los tres trofeos conquistados durante la temporada.

Una ciudad volcada con su equipo

Bajo la dirección de Hansi Flick, el Barça logró su primer triplete nacional desde 2018. La temporada comenzó con la conquista de la Supercopa de España en enero, seguida por la victoria en la Copa del Rey en abril y culminó con la obtención de LaLiga tras vencer 0-2 al Espanyol en el derbi catalán.

Es por eso que la afición barcelonista se volcó en las calles para celebrar junto al equipo. Cientos de miles de aficionados culés colmaron las calles de la capital de Cataluña para celebrar con la plantilla más joven de LaLiga.

El clímax de la celebración del triplete del FC Barcelona se vivió en la Plaça Catalunya, donde una verdadera marea azulgrana colapsó las calles del centro de la ciudad. Miles de aficionados recibieron al autobús del equipo en medio de un ambiente electrizante, entre cánticos de “¡Campeones, campeones!” y el clásico “¡Visca el Barça i visca Catalunya!”.

El dardo de Yamal

Otro de los momentos más destacados fue el protagonizado por Lamine Yamal y Marc Casadó. En una charla en directo con Jijantes, los canteranos bromearon sobre las “predicciones” del madridismo al inicio de temporada.

“¿Al final hemos ganado algo?”, preguntó Casadó, a lo que irónicamente respondió Yamal: “No, en diciembre perdimos todo”.

Hablaron los veteranos

Por otro lado, jugadores con Ter Stegen, Robert Lewandowski y Wojciech Szczęsny, mostraron su felicidad por la gran temporada en declaraciones a Barça TV.

El guardameta alemán, que se perdió gran parte de la campaña por lesión, invitó a la afición a disfrutar este momento “porque nunca te cansas de ganar títulos. Es el objetivo de todos nosotros y si este es el comienzo, pues bienvenido sea. Es lo que hemos creado durante todo el año y nuestra forma de jugar. Hay una conexión espectacular entre la ciudad y el club”.

Por su parte, el duo de polacos bromearon sobre la juventud de este Barcelona y lo que eso significó para ganar el título liguero. “Es un gran sentimiento el poder ganar tres títulos, no me lo esperaba cuando me retiré. No hemos podido celebrar nada con Polonia, por lo que es bueno poderlo hacer en el Barça”, apuntó el golero.

Lewandowski aseguró que “muchos fans que nos hacen sentir el amor que le tiene a este equipo y a este equipo. Nos han aportado mucho y lo apreciamos mucho. Estoy disfrutando este momento”.

Lewandowski: “

“Con nuestra edad, sumamos entre los dos más de 70 años, es divertido ver como celebran estos adolescentes de 17 u 18 años, les deberías preguntar a ellos”, concluyó entre risas.

La celebración continuará este domingo en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde el equipo festejará con sus seguidores tras el penúltimo partido de LaLiga contra el Villarreal, programado para la 1:00 PM ET.

Este triplete consolida al FC Barcelona como el club más laureado de España en la temporada 2024-2025, destacando el trabajo de Hansi Flick y la cohesión de un equipo que ha sabido combinar experiencia y juventud para alcanzar el éxito.

