Julián Gil habla sobre agresiones en su relación con Marjorie de Sousa

Julián Gil participó en el proyecto de Canela TV llamado “Secretos de parejas” y revela detalles nunca antes contados sobre su relación pasada con la venezolana Marjorie de Sousa, con quien tuvo un hijo; sin embargo, ella, por motivos desconocidos, no permite que lo vea. El argentino constantemente le pide a través de los medios de comunicación que, por favor, cambie de decisión para poder disfrutar del crecimiento de Matías.

La actriz ha preferido mantener el silencio sobre cualquier aspecto que tenga que ver con Julián y, cuando los medios de comunicación le preguntan sobre ese tema, ella simplemente dice que lo deja todo en manos de Dios. Mientras tanto, él explicó que “si se ha hablado mucho, se ha dicho de todo, yo siempre lo que he dicho ha sido coherente con mi pensamiento, con mis valores; mi historia siempre ha sido la misma el día uno“, haciendo referencia a las declaraciones de su ex.

Durante una entrevista, el argentino manifestó que es momento de que conozcan algunos aspectos que los llevaron a no poder continuar juntos: “Dije cosas que no había dicho, como por ejemplo, cosas que hay que se rompieron o fracturaron de alguna manera la relación. Así que, pues nada, cosas que inclusive han sido importantes en mi vida trascendental, pues la gente también se ha hecho muchas preguntas de eso, así que aquí van a poder ver un poco de lo que no han escuchado”.

Uno de los peores episodios que se puede registrar en una relación amorosa es la existencia de agresiones. Gil rememora una situación que vivió con ella, ya que asegura que la actriz lo habría golpeado en una ocasión y, no conforme con ello, también terminó arrojando su vestimenta por la ventana del apartamento debido a que estaban discutiendo.

“Cuando nos peleamos ella me pegó. Nada de ‘se agarraron’, no, me agarró. Me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana en Miami, me agarra golpes, me rompió toda la camiseta”, contó.

En el adelanto que ofreció Canela TV, el argentino compartió que fue durante una noche de copas en la que no dejaba de beber, lo que lo llevó a tener relaciones íntimas con Marjorie. Luego de varios meses, ella lo buscó en los camerinos de Televisa para informarle que esperaba un hijo de él.

