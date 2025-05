Generación Z desearía que fuera más fácil desconectarse de los dispositivos digitales

Quad/Graphics, Inc, la empresa de experiencias de marketing y The Harris Poll, anunciaron los resultados de un estudio intergeneracional de consumidores con más de 2,000 participantes, que detalla el deseo generalizado de los consumidores de vivir experiencias de marca más reales (IRL), con la Generación Z revelando que le gustaría desconectarse de los dispositivos digitales.

El informe, titulado “El Regreso del Tacto”, muestra un reajuste en los valores del consumidor hacia las conexiones físicas y tangibles y los beneficios para las marcas.

Según la encuesta, los consumidores actuales buscan interacciones más sensoriales y experiencias táctiles con la marca, lo que abre una oportunidad para que las marcas generen un mayor impacto mediante estrategias de marketing omnicanal que conecten con los consumidores en tiendas físicas, en casa y online. Las marcas que adoptan este enfoque también pueden mejorar la percepción de su autenticidad, según el estudio.

Reequilibrio de la vida real

La encuesta sugiere que los consumidores modernos buscan un mayor control de sus interacciones de marketing multicanal a medida que revalúan su relación con los dispositivos digitales. Buscan activamente maneras de experimentar y disfrutar de las marcas en persona, combinando mejor los puntos de contacto online y físicos.

· El 78% de los estadounidenses elegiría una vida social completamente presencial en lugar de una exclusivamente digital.

· El 81% dice que las desintoxicaciones digitales deberían ser rutinarias.

· El 84% de la Generación Z y los Millennials señalaron que valoran las marcas que combinan a la perfección la tecnología y las experiencias físicas.

· El 78% de la Generación Z y los Millennials aprecian las marcas que agregan puntos de contacto digitales para mejorar las compras físicas en lugar de reemplazarlas.

“Lo fascinante de este estudio no es simplemente el regreso a las tiendas físicas impulsado por la pandemia. Estamos observando un cambio cultural impulsado por los propios nativos digitales: la generación Z y los millennials buscan activamente la serendipia y la conexión humana que el mundo digital no puede ofrecer. Esperan que los minoristas combinen la comodidad digital con experiencias físicas significativas, creando momentos de descubrimiento imposibles de replicar en pantallas.”, afirmó Libby Rodney, directora de estrategia de The Harris Poll.

” Los consumidores de hoy no eligen entre canales; buscan marcas que organicen ambos para ofrecer experiencias que se sientan fluidas y auténticamente humanas“, agregó Rodney.

Por su parte, Josh Golden, director de Marketing de Quad, afirmó: “Todos sabemos intrínsecamente que estar físicamente en una tienda y tocar la mercancía marca la diferencia debido al impacto sensorial. Por eso esta investigación es tan importante: valida y cuantifica lo que los profesionales del marketing saben que es cierto. Y nos ayuda a comprender exactamente cómo los consumidores anhelan el verdadero poder de las experiencias táctiles, que deberían ser una parte fundamental del marketing mix de una marca”.

“Conectar con los consumidores a través de puntos de contacto directos, como el correo directo y los catálogos, fomenta una mayor interacción y fidelidad de los clientes, y, en última instancia, el mejor retorno de la inversión. En una apuesta por el ROI empresarial, denominamos al potencial de crecimiento para las marcas ‘Retorno del Contacto’. La dimensión del marketing directo presenta, sin duda, una enorme oportunidad para las marcas”, agregó Golden.

