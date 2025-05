Reportan que Carlo Ancelotti quiere a Kaká como asistente en la selección de Brasil

El director técnico italiano Carlo Ancelotti, quien tras el final de la temporada con Real Madrid a finales de mayo empezará a entrenar la selección de fútbol de Brasil, quiere que el retirado mediocampista Kaká haga parte de su equipo.

Según la prensa brasileña, Ancelotti ya habría contactado al exfutbolista para proponerlo ser parte de su proyecto.

Kaká sería el auxiliar técnico de Ancelotti en una apuesta que busca que Brasil vuelva a ser el gigante del fútbol que fue años atrás cuando conquistó la Copa del Mundo tanto en 1994 como de 2002.

Seja muito bem vindo, Mister @MrAncelotti ! Que Deus abençoe https://t.co/zNhs5AGsOq — Kaka (@KAKA) May 12, 2025

Ancelotti a Brasil

Ancelotti confirmó el martes que afrontará a partir del 26 de mayo, un día después de que acabe LaLiga, el reto de asumir las riendas de la selección de Brasil.

“Desde el día 26 seré entrenador de Brasil, que es un reto, pero hasta entonces soy entrenador del Real Madrid y quiero terminarlo de la mejor manera posible. Estoy centrado en el último tramo de esta aventura espectacular”, declaró Ancelotti en la conferencia de prensa previa al partido ante el Mallorca, el antepenúltimo de la competición.

El preparador italiano tuvo que responder a las preguntas de los motivos por los que la federación brasileña se anticipó al lunes a anunciarlo como técnico de la Canarinha.

“La CBF saca este comunicado porque desde el día 26 soy entrenador de Brasil. El Madrid sacará el comunicado cuando él quiera, no hay ningún tipo de problema”, dijo Ancelotti antes de subrayar que lo que ha hablado con el club blanco “es absolutamente personal”.

Profesionalismo ante todo

El entrenador, el más laureado del Real Madrid con 15 títulos, tres de ellos de Champions, aseguró que su marcha ha sido una separación amistosa. “El fútbol, como la vida, son aventuras que empiezan y acaban. Siempre he tenido en cuenta que esto iba a acabar. Lo he pasado muy bien, todos lo han pasado muy bien creo, pero en todo en la vida hay un momento que se acaba”, señaló.

“Mi seriedad y mi profesionalidad me piden acabar bien aquí y, a partir del día 26, hablaré de mi nuevo desafío. Nunca he tenido un problema con el club y nunca lo voy a tener”, agregó.

Ante las críticas de la prensa por la actitud del vestuario, Ancelotti aseveró que no faltó “látigo” y que no se arrepiente de ninguna decisión.

“Lo he pasado fantásticamente aquí y quiero seguir así los últimos 15 días que me quedan aquí. He sacado lo máximo que podía de mí mismo y los títulos hablan”, insistió con semblante muy serio.

También explicó que sus negociaciones con Brasil y el malestar que han podido provocar en algunos aficionados blancos “son cosas del fútbol”.

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

Kaká campeón del mundo en 2002

El recordado mediocampista brasileño, cabe recordar, formó parte de la selección de su país durante la Copa Mundial de Fútbol de 2002 que se disputó en Japón y Corea del Sur.

El brasileño conoce muy bien a Ancelotti pues ambos coincidieron en Italia, en el Milán, en donde sin duda vivió sus mejores momentos como futbolista. Allí obtuvo la Champions League en 2007, año en el que ganó el Balón de Oro. En todo su paso por el equipo ‘rossonero’ estuvo dirigido por Ancelotti.

