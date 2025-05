Gana premio de $25,000 al año en la lotería, pero cree que todo es una broma

Un hombre de Detroit vivió un momento surrealista al descubrir que había ganado un premio vitalicio de $25,000 al año en la lotería. Al principio, pensó que era una broma.

Micale Garland, residente de Detroit, Michigan, no podía creer lo que veía cuando revisó su cuenta de la lotería en línea: acababa de ganar $25,000 dólares al año de por vida gracias al sorteo Lucky for Life del pasado 28 de abril.

Su reacción inicial fue pensar que alguien le estaba jugando una broma.

Garland, quien ha jugado Lucky for Life durante varios años, contó que siempre compra sus boletos a través de internet.

En esta ocasión, todo cambió cuando recibió un correo electrónico de la Lotería de Michigan con el asunto de ‘reclamar un premio’.

“He estado jugando Lucky for Life desde hace algunos años y siempre compro mis boletos en línea. Cuando vi el correo de la lotería sobre reclamar un premio, entré a mi cuenta y pensé que me estaban haciendo una broma cuando vi el saldo. No fue hasta que llamé a la lotería y confirmé el premio que creí que realmente había ganado. ¡Todavía siento que estoy soñando!”, dijo Garland en declaraciones oficiales.

El premio que obtuvo consiste en un pago anual de $25,000 durante toda su vida, aunque algunos ganadores optan por una suma global equivalente.

Garland no precisó si planea elegir esa opción, pero sí reveló que parte del dinero será destinado a tomarse unas vacaciones, mientras que el resto lo ahorrará.

El juego Lucky for Life, popular en varios estados de EE.UU., ofrece premios fijos de por vida para quienes acierten los cinco números más el número “Lucky Ball”.

Aunque es menos conocido que otras loterías como Powerball o Mega Millions, su atractivo está precisamente en garantizar un ingreso estable a largo plazo.

