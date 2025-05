Dinamita Márquez ataca al CMB tras regreso de Manny Pacquiao: “Están cometiendo un error”

La leyenda del boxeo Juan Manuel Márquez atacó al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este sábado luego que criticara al ente por haber permitido que Manny Pacquiao regresara a la competencia profesional y lo hiciera disputando un título mundial.

En declaraciones para el canal de YouTube de Probox TV, Márquez no tuvo ninguna crítica contra Pacquiao, a quien mostró su apoyo por volver a los 46 años al boxeo. Sin embargo, no encontró explicación para que el CMB haya ofrecido medirse por el cinturón mundial a un peleador como el filipino que no subía al ring en combate oficial desde hace más de 1,000 días.

“El que tiene la culpa es el organismo, ¿Por qué pone el MB a pelear por el título mundial a Pacquiao tras cuatro años inactivo? ¿Dónde están los clasificados del 1 al 10, de 1 al 5?“, se preguntó el mexicano.

Posteriormente reiteró su comentario con la equivocación del CMB pero solo por lo relacionado a cómo se armó la pelea y no para criticar a otro histórico como Pacquiao.

“El organismo está cometiendo un error, pero dejar pelear a un histórico no hay tema. Si

él se siente bien, si no tiene dolor de una lesión, vamos a darle el beneficio de la duda, de cómo regresaría”, añadió Márquez.

Sobre Pacquiao, a quien venció por KO en 2012 durante la cuarta y última pelea entre ambos, la única duda de Dinamita Márquez será si la inactividad del asiático no le pasa factura.

“Después de 4 años de inactividad vamos a ver cómo regresa. Después de ese nocaut de 2012 siguió peleando y lo hizo bastante bien, ganándole a grandes peleadores. No será una pelea fácil para Mario Barrios. Del lado del filipino está el poder y la velocidad”, cerró.

Pacquiao se medirá ante Mario Barrios el próximo 19 de julio en Las Vegas, donde competirán por el cinturón peso welter del estadounidense del CMB.

Mira las opiniones de Juan Manuel Márquez sobre Pacquiao aquí:

