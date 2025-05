Julio Urías no será considerado por la Selección Mexicana de cara al Clásico Mundial de Béisbol

El presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega, fue contundente en torno a una posible convocatoria de Julio Urías a equipos del organismo que representa o a la Selección Mexicana, de cara al Clásico Mundial de Béisbol que se disputará en el 2026.

“Julio está en la misma situación que me han escuchado decir para la Liga de Béisbol. Desafortunadamente para él en este sentido y de alguna forma no está cumpliendo con las características de las sanciones que ha tenido y propiamente de los delitos tipificados que la autoridad competente en Estados Unidos ha demarcado”, afirmó Horacio De la Vega, en la presentación oficial del mánager Benjamín Gil y de Rodrigo Lopez, gerente general, al frente de la Selección Mexicana.

Dijo Horacio De la Vega que Julio Urías, de 28 años, “está en un proceso de 36 meses que no cumplen justamente a darse hasta la parte del Clásico Mundial; al margen de ello, lo he expresado como Liga Mexicana de Beisbol, hasta que eso no ocurra no vamos a tomar ninguna determinación al respecto, más que no pueda jugar justamente en la Liga Mexicana de Beisbol y es, digamos, un símil lo que estará ocurriendo con la Selección Mexicana de nuestro país”.

Horacio de la Vega confirmó que Julio Urías no jugará con la selección mexicana de béisbol el clásico mundial este 2026.



También señaló que no podrá disputar juegos en la @LigaMexBeis hasta que cumpla su sentencia de 36 meses en Estados Unidos. pic.twitter.com/GJUC4EI9N1 — Édgar Martínez (@PoetaDelDeporte) May 19, 2025

México “tendrá un mejor equipo que en 2023”

Este día en conferencia de prensa se dieron a conocer pormenores de la participación de México en el Clásico Mundial de Béisbol que se disputará del 5 al 17 de marzo del 2026, con sedes en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón.

Benjamín Gil manifestó que para integrar la Selección Mexicana hasta el momento se tiene considerado el 80 por ciento de los jugadores que participaron en el Mundial 2023, donde llegó hasta las Semifinales.

Mencionó a Randy Arozarena, Isaac Paredes y Jarren Durán como los jugadores que no faltarán a la cita mundialista, además, especificando que también dependerá del buen momento que atraviesen y el estado de salud que tengan en el momento.

Más jugadores para la selección

Tanto Benjamín Gil como Rodrigo López comentaron que, si antes se buscaban jugadores para invitarlos a la Selección, ahora son ellos quienes se acercan a pedir una oportunidad, actitud que los complace.

Ambos dijeron que no serán marginados jugadores que actúan en ligas asiáticas como Roberto Osuna y de hecho tratarán de tenerlo en el tricolor. “Yo, encantado de que venga”, señaló Benjamín Gil.

El manager no dudó en decir que para el Clásico Mundial se armará un mejor equipo que el de 2023 y confía en que ahora sí se den esos dos pasos que le faltó a México para coronarse. “Tendremos un roster con mayores posibilidades“, enfatizó.

La novena mexicana está ubicada en el grupo B, con sede en Houston, Texas, al lado de Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Brasil. El debut de México será el 6 de marzo ante Reino Unido.

Seguir leyendo:

Mexicano Julio Urías podría volver a jugar en julio en MLB

Manager de México es contundente sobre el caso de Julio Urías: “No creo que pueda jugar con la selección”

Mexicano Julio Urías se libra de la prisión por acusación en su contra de violencia doméstica