Manelyk González dice que Niurka está obsesionada con Caramelo 

Ahora que está fuera de La Casa de los Famosos All-Stars, Manelyk González tiene su mente más clara y ve algunas cosas del juego que antes no notaba, pero particularmente se ha encargado de analizar el comportamiento que Niurka Marcos ha tenido dentro del reality show.

En una reciente entrevista con el programa Pica y Se Extiende, la creadora mexicana de contenido habló de cómo la cubana tiene una obsesión con Caramelo.

A su juicio, la insistencia de la cubana con el jugador del reality show es porque siente una fuerte atracción.

“Está obsesionada con Caramelo, la manera como habla de él, de mí, la manera en cómo se expresa, ¿no se han dado cuenta de que se la pasa hablando de esto de Caramelo? No se lo saca de la boca, pero bueno, es donde lo quisiera tener”, afirmó.

Manelyk González tuvo fuertes diferencias con Niurka Marcos dentro de La Casa de los Famosos All-Stars, sobre todo en las últimas semanas, en donde los enfrentamientos fueron cada vez más fuertes.

Ahora que fue eliminada, ha dado varias opiniones sobre la ‘mujer escándalo’, a quien considera una persona llena de cosas negativas.

Este domingo, por ejemplo, Javier Poza le preguntó a la ex Acapulco Shore si creía que podía darse una reconciliación de Los Tres Mosqueteros y ella contestó: “No, ojalá que no. Yo me quedo con la de Caramelo. Ya se dieron cuenta de que Niurka los utilizó para limpiar esa imagen y decir que es Mami Niu, porque, ¿qué hubiera hecho Niurka sino hubiera estado con Rey y Caramelo? Lo que están viendo ahorita, lo que es Niurka Marcos, hablar mal de la gente, maldecir, decirles tontos, hablarles con groserías. Esa es Niurka Marcos”.

Con esto deja claro que no le gustó para nada las cosas que vivió con Niurka y que no le gustaría que sus compañeros hagan de nuevo equipo con ella.

