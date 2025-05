“Me dijo que no se sabía la regla”: Messi critica nivel del arbitraje y pide mejoras a la MLS

El Inter Miami sigue en una dinámica futbolística irregular. El pasado domingo, tras caer por goleada ante Orlando City (0-3), Lionel Messi habló del arbitraje y pidió a la Major League Soccer (MLS) mejorar este aspecto del juego.

“Creo que hoy hicimos una gran primera parte. Estábamos atacando, creando situaciones, ellos no podían salir, tiraban pelotazos”, dijo en declaraciones a la transmisión de Apple tras el partido.

La crítica de Messi llegó tras una rara jugada en la que un jugador de Orlando City cedió el balón al portero peruano Pedro Gallese. ¿El problema? El astro argentino entendió que no podía coger la esférica con la mano porque se trataba de una cesión que debió ser sancionada con tiro libre indirecto.

Posterior a esa jugada, en el minuto 43, Gallese sorprendería con un saque largo que tomó por sorpresa a la defensa local. El delantero colombiano Luis Muriel solo tuvo que controlar y poco pudo hacer el argentino Óscar Ustari.

La molestia de Messi radica en que ese gol no hubiese existido si el árbitro hubiese sancionado el libre indirecto. “Y de una jugada rara, donde un jugador de ellos le da un pase al arquero y el mismo árbitro me dijo que no sabía la regla, que no le había parecido eso, que no lo entendía… Y, bueno, de ahí vino un pelotazo y vino el gol”, analizó.

Video de la acción reclamada por Messi y sus declaraciones

“La verdad es que hay veces que hay errores puntuales como el partido pasado (contra San Jose Earthaquakes), ¿viste? No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros en alguna jugada puntual. Creo que la MLS tendría que mirar un poquito más el tema de los árbitros”, añadió.

Messi y su crítica al arbitraje en Estados Unidos

En su declaración, Messi hizo referencia al partido ante San Jose Earthaquakes. En ese encuentro, el entrenador del equipo adversario tuvo que salir a ayudarlo para evitar que el árbitro lo expulsara.

Messi no estaba a gusto luego del empate a tres goles y terminó discutiendo con el silbante debido a una falta no pitada fuera del área en los minutos finales

El atacante recibió una tarjeta amarilla y continuó la discusión. El árbitro Joe Dickersonle advirtió sobre su comportamiento y le pidió que se retirara. “Vete ahora”, le dijo. Fue ahí donde intervino Arena para calmar la situación y evitar la expulsión del argentino.

Inter Miami atraviesa un momento complicado en la Major League Soccer (MLS). En su último partido, perdió 0-3 ante Orlando City SC en casa. Luis Muriel abrió el marcador en el primer tiempo, seguido por Marco Pasalic y Dagur Dan Thorhallsson, quienes sellaron la victoria para Orlando.

El equipo dirigido por Javier Mascherano ha tenido dificultades en sus últimos encuentros, acumulando solo una victoria en los últimos siete partidos. Antes de la derrota contra Orlando, empató 3-3 contra San Jose Earthquakes y cayó 1-4 ante Minnesota United. Su única victoria reciente fue un 4-1 contra New York Red Bulls el 3 de mayo.



