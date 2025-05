Yailin La Más Viral explota contra quienes dicen que sale con DJ Adoni

Yailin La Más Viral se molestó con quienes dicen que está saliendo con DJ Adoni, quien es un hombre casado. En una reciente transmisión en Instagram, la dominicana consideró que las declaraciones que han hecho algunas personas son irrespetuosas

“Porque es que el mundo está tan dañado y tan dañino que una mujer y un hombre no pueden tener una amistad nunca. No entiendo. Me tiraron a Shadow Blow de marido, o sea, no entiendo, cada persona que colabore conmigo o esté al lado mío es marido mío? Dejen esa mente tan negra y tan sucia, que yo no soy igual a ustedes”, afirmó.

Luego, ordenó: “Tienen ya como que bajarle en banda a ese muchacho también que no se mete con nadie”.

La artista también se defendió de las críticas que ha tenido en su carrera: “A los 22 años la sin talento se ha hecho millonaria en tres meses, ¿por qué no hablan de eso? De todos los conciertos, los millones que yo tengo en mis canciones, ¿por qué no hablan de todo eso? Porque eso no les suma, porque les gusta el chisme”.

El dominicano ha negado insistentemente los rumores que hay de un posible romance con Yailin La Más Viral.

En una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca comentó a comienzos de abril: : “Yailin es mi hermanita, somos del mismo barrio, me siento súper orgulloso que es la artista urbana número 1 de República Dominicana”.

Pero, Jordi Martin, quien fue el encargado de hablar en ese momento con DJ Adoni sembró la duda de si el artista estaba diciendo la verdad realmente: “Aunque él en esta entrevista lo desmienta, él ha sido el primero que ha jugado a la ambigüedad, en el momento que Alofoke sacó eso y lo hizo público, ¿por qué no salió a desmentirlo? Porque sabe que lo beneficia y que si se rumora que está con Yailin La Más Viral eso lo beneficia. A mí eso me parece que es una falta de respeto hacia su esposa”.

Sigue leyendo:

El outfit de Yailin La Más Viral con el que viajó a Venezuela causa revuelo

Yailin La Más Viral superó a Karol G con las reproducciones de una de sus canciones

Migbelis Castellanos sorprende al bailar tema de Yailin La Más Viral: ‘No puedo controlarme’