Detienen a menor por darle un arma a adolescente que mató a niña de El Bronx con una bala perdida

Un niño de 13 años, buscado por darle a un joven de El Bronx acusado de dispararle el arma usada para matar a una adolescente inocente de 16 años con una bala perdida, fue capturado el lunes, según las fuentes policiales.

El menor fue rastreado hasta la casa de un amigo de la familia en la calle 166 Este, cerca de la avenida Tinton, a unas dos cuadras al sur de la escena del crimen, y puesto bajo custodia policial. En este sentido, se le imputaron varios cargos, incluyendo asesinato, homicidio involuntario, posesión de armas en la escuela y conducta temeraria.

Los funcionarios lo habían estado buscando desde que Evette Jeffrey fue alcanzada por una bala perdida el lunes de la semana pasada en la tarde en un tiroteo vinculado con pandillas en la calle Home y la avenida Tinton.

Al día siguiente, los agentes detuvieron al supuesto pistolero, un joven de 14 años, por asesinato, y aseguró que seguía buscando a la persona que le entregó el arma homicida.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no dio a conocer las identidades de los dos sospechosos debido a que son menores de edad, informó Daily News.

Por su parte, el jefe de detectives del NYPD, Joseph Kenny, declaró que la violencia estalló luego de una pelea a puñetazos previa en la que estuvo el tirador.

En el enfrentamiento se produjo entre dos bandas callejeras locales, KOD (Kreep on Davidson) y FOE (Forest Over Everything), de acuerdo con el jefe de detectives.

El pistolero participó en una “pelea a puñetazos al estilo vieja escuela” en el patio del centro educativo y “salió victorioso”, indicó Kenny.

Pero cuando él y sus amigos salían de un pasillo cerca del patio de la escuela a las 5:00 de la tarde del lunes de la semana pasada, un rival ajeno al altercado anterior y le propinó un golpe en el rostro al menor que abrió fuego.

Cuando el tirador cayó al suelo por el puñetazo, su amigo le pasó el arma de fuego. El adolescente disparó con esa arma, apuntando al que había golpeado, pero la bala impacto en la cabeza de Evette en la cabeza.

“La víctima no participó”, declaró Kenny sobre Evette. “Era una transeúnte inocente que simplemente intentaba refugiarse detrás de un muro de ladrillos y recibió un disparo en la cabeza”.

