Raphinha cumple promesa y cruza cancha de rodillas por ganar Laliga con el FC Barcelona

El FC Barcelona el pasado domingo, celebró la consecución de la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España ante su afición en Montjuïc. Ahora, solo unos días después, la mujer de Raphinha ha compartido unas imágenes del futbolista cruzando de rodillas el césped del Estadi Olímpic.

En el vídeo publicado en las redes sociales de Natalia Rodrigues, se puede observar al brasileño, vestido de calle y en calcetines, recorriendo el campo bajo el sol y con las graderías vacías.

Además, como no podía ser de otra manera, Raphinha está acompañado de su hijo Gael, quien, con la primera equipación del Barça, se le ve jugando con un balón a su alrededor.

Ritual de Raphinha

Al finalizar, el delantero le da un beso al césped antes de sentarse visiblemente cansado y con las rodillas enrojecidas por las rozaduras.

En este sentido, la publicación va acompañado del siguiente mensaje: “Hago este video con lágrimas en los ojos. Con mucha gratitud y fe inquebrantable. Dios sabe de dónde nos sacó y sabe dónde nos puso. ¡Él conoce todas las oraciones que hemos hecho juntos y las ha respondido!”

“El privilegio, mi amor, es caminar contigo hacia el objetivo. Otro año más cumpliendo tu promesa… Gracias Dios por sostenernos hasta ahora. Hasta la próxima temporada”, añade su mujer.

De hecho, esta no es la primera vez que Raphinha protagoniza algo así. Ya lo hizo en el campo del Brendford en su última temporada con el Leeds United después que el conjunto inglés se asegurara la permanencia en la Premier League.

Nuevo contrato

El delantero brasileño, de 28 años, está muy comprometido con el club azulgrana después de realizar una temporada excepcional con 34 goles y 22 asistencias en su haber.

Su contrato actual vence en 2027 y, aunque no es un caso urgente como el de Frenkie de Jong, que está a 13 meses de quedar libre, tanto el presidente Joan Laporta como él mismo se han mostrado muy explícitos con el deseo mutuo de prolongar el vínculo.

El propio Raphinha fue clarísimo en una entrevista a Movistar Plus en la previa del último Clásico liguero. “No me imagino un Barcelona sin Raphinha”, dijo. Y a la pregunta de qué era lo siguiente, el atacante no dudó: “Mi renovación”. En similares términos se pronunció Laporta el domingo en una entrevista a La Vanguardia: “Cerrar su continuidad es uno de los temas pendientes que tememos para estos próximos días o semanas”.

