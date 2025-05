Revelan detalles de la herencia y legado de Daniel Bisogno: lo que realmente dejó

Álex Gou, amigo de Daniel Bisogno, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y reveló algunos detalles sobre al fallecimiento del conductor de televisión. Se refirió a la supuesta herencia, por la cual se han registrado diversos comentarios acerca de posibles conflictos entre sus parientes; sin embargo, según indicó el productor no habría nada que reclamar.

“Si yo hubiera sabido que no dejó testamento, me lo hubiera madr** al ca***, que no haya dejado testamento. ¿Cómo?, ahí sí la regó mi Dani, pero bueno, si estuviéramos hablando de herencias multimillonarias y todo, estamos hablando de una casa y no sé de qué más, de un tostador, una licuadora. O sea, por el amor de Dios, pues o sea, que se lo quede la hija”, respondió ante los cuestionamientos de los reporteros.

Daniel tiene una hija menor de edad y surgen muchas dudas sobre cómo quedarán las cosas para la pequeña, dado que muchos esperan que los bienes materiales que quedaron sean otorgados a ella; sin embargo, como no hay un documento legal hasta el momento, se desconoce cómo se resolverá esta situación legal.

El productor agregó que fueron muchas las personas las que tuvieron que ayudar económicamente, ya que Bisogno no contaba con el dinero suficiente para poder costear su salud tras todo el tiempo que estuvo hospitalizado hasta el momento de su fallecimiento: “Se lo acabó todo, recurrió a amigos como tu servidor, como mucha gente lo ayudamos. Por eso digo que herencia no hay“, añadió.

Gou mencionó que la amistad de ellos siempre fue más allá, ya que tenían convenios en los que Daniel presuntamente habría estado recibiendo, durante más de dos décadas, un porcentaje de ganancias por los acuerdos que llegara a tener Álex. Sin embargo, él nunca mencionó de qué tipo de negocios se trataba.

“Lo voy a dejar bien claro, la sociedad de Daniel Bisogno conmigo siempre fue verbal, siempre fue verbal de cuates. Lo digo aquí enfrente de las cámaras, nunca lo había dicho, siempre fue mi socio de veintitantos años. No es que sea socio de una empresa, no es como si fuera socio de McDonald’s o de nada. Yo, de cuates, le ofrecía sociedad y, en lugar de pagar un sueldo, era socio, o sea, ganaba porcentaje”, agregó.

