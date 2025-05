Administracón Trump oficializa el Boeing donado por Catar como próximo Air Force One

El Gobierno de Donald Trump ha oficializado la aceptación del Boeing 747 de lujo ofrecido por Catar, una decisión que ha encendido el debate político por sus implicaciones en materia de seguridad nacional y constitucionalidad.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó este miércoles que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó la recepción del avión “de conformidad con todas las normas y reglamentos federales”.

Aunque no se han dado detalles adicionales sobre el proceso de adaptación de la aeronave, Parnell aseguró que el Departamento de Defensa trabajará para garantizar que el avión cumpla con los requisitos operativos y de seguridad necesarios para transportar al presidente.

La Fuerza Aérea, encargada del programa Air Force One, asumirá las siguientes fases.

La oferta, inicialmente filtrada a mediados de mes, ha generado inquietud tanto entre demócratas como entre republicanos. El punto central de la controversia gira en torno al origen extranjero del obsequio y los retos técnicos y legales de transformar la aeronave en un Air Force One plenamente operativo.

El presidente Donald Trump, quien promovió públicamente la aceptación del avión, defendió la decisión en su red Truth Social, afirmando que no se trata de un regalo personal, sino de un gesto diplomático. “Podría ser un estúpido y decir: ‘No, no queremos un avión gratis y carísimo’, pero me pareció un gran gesto”, escribió.

El mandatario aseguró que dejará de usarlo al final de su segundo mandato en 2029, cuando lo trasladará a su biblioteca presidencial.

Desde Doha, el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, también intervino, calificando la entrega como “algo normal entre aliados” y rechazando que se trate de un “soborno”.

Sin embargo, reportes de CNN contradicen esa versión oficial y sostienen que fue la administración republicana quien se acercó primero al gobierno catarí.

Críticas bipartidistas

Las críticas no tardaron en escalar. Varios senadores demócratas, integrantes del Comité de Relaciones Exteriores, denunciaron que aceptar el avión representa un “claro conflicto de intereses” y una posible vía para la “influencia extranjera”.

Recordaron que la Constitución prohíbe a los funcionarios públicos recibir regalos de gobiernos extranjeros sin autorización del Congreso.

El senador republicano Ted Cruz también se mostró escéptico, al señalar que el avión plantea riesgos de “espionaje y vigilancia”. Una opinión similar expresó el senador demócrata Jack Reed, quien advirtió sobre el acceso potencial de una nación extranjera a tecnologías sensibles.

La controversia llega en un contexto de frustración con Boeing, que ha acumulado significativos retrasos en la entrega de dos nuevos aviones presidenciales adquiridos durante el primer mandato de Trump por $3,900 millones de dólares.

Según la Casa Blanca, el programa está demorado al menos cinco años, con entregas previstas no antes de 2029.

Convertir el avión donado por Catar en un Air Force One funcional requerirá una profunda transformación técnica, que podría costar cientos de millones de dólares y extenderse durante al menos dos años. La inversión incluiría la instalación de sistemas de defensa, comunicaciones seguras y blindaje estructural.

Con información de EFE.

