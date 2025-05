Carlos Adyan le responde a Aleska Génesis: “En lugar de odio, lo que siento es pena”

El presentador puertorriqueño Carlos Adyan confrontó a la modelo venezolana Aleska Génesis en el programa ‘En Casa con Telemundo’. El conductor boricua habló en el programa de Telemundo sobre las razones de su enemistad con la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ y además aseguró que Aleska ha pedido a sus seguidores que le envíen mensajes de odio al conductor.

Aleska Génesis ha asegurado en el pasado que no entiende el “odio” que Carlos Adyan siente por ella. En ese sentido, el boricua respondió que no tiene ese sentimiento por ella a pesar de que no esté de acuerdo con muchas de sus decisiones.

“El que no coincida con la forma en que tú te manejas no es sinónimo de odio. Mandaste a la gente a atacarme en tu grupito de telegram cuando saliste de la cárcel; sin conocer que en este estudio fui el único que defendió tu inocencia”.

Aleska Génesis habría asegurado que Carlos Adyan le habría deseado cosas malas, algo que el conductor decidió aclarar. “Odio es desearle mal a alguien, y yo a ti siempre te he deseado lo mejor. En lugar de odio siendo sincero, lo que siento es pena”.

Adyan aseguró que en el pasado ha apoyado a la modelo y exnovia de Nicky Jam, incluso luego del escándalo en el que se vio involucrada por supuestamente hacer “brujería” al reguetonero para que se mantuviera la relación.

En ese sentido, Carlos Adyan le recomendó a Aleska que se concentre en su salud mental y se rodee de personas que le aporten cosas positivas a su vida. También le recomendó que se alejara de su hermana.

“No te dejes llevar más por tu hermana Michelle, gracias a ella fuiste dos veces a la cárcel; ella habla con Javier, el hombre que te hizo daño. Enfócate en tu salud mental, tú bien sabes lo que me escribiste, deja a un lado el papel de víctima. Rodéate de gente que te suma, te vendes como una víctima y no lo eres”, dijo.

Tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, Aleska Génesis fue detenida por las autoridades mexicanas debido al caso que enfrenta la modelo desde hace más de un año por una acusación de presunto robo de relojes de alta gama. La modelo fue acusada por el empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio, conocido como el ‘zar de los casinos’ de supuesto robo. Rodríguez Borgio tenía una relación con Michelle Castellanos, hermana de Aleska.

