Julián Gil responde a los ataques por decir que Marjorie de Sousa lo golpeó

Julián Gil ofreció una exclusiva a Canela TV luego de recibir tantos comentarios negativos en su contra por haber revelado algunos detalles de lo que fue su relación sentimental con Marjorie de Sousa. A través de las redes sociales, los internautas han manifestado que no les parece justo que, luego de tantos años separados, él la siga nombrando.

El argentino expresó su desacuerdo por haber mencionado el círculo de violencia en el que se vio envuelto y del cual resultó ser la víctima, ya que, desde su perspectiva, muchos lo juzgan por ser hombre; pues cree que, de él haber nacido mujer, la historia sería muy distinta y hasta lo habrían apoyado.

“¿Cómo puede ser que la gente, cuando voy a redes o pongo algún comentario algún medio salga criticándome a mí porque yo denuncié una agresión física en el 2011? Me critican porque, como hombre, comenté eso; me condenan porque hablé de algo que incluso ya se sabía, como ya se sabía lo de Pedro Fernández, el tema de Geraldine, Marjorie y Gabriel. Todas esas cosas se sabían; usted se mete en Google y ahí están, ¿Qué dije diferente?“, dijo a Canela TV.

“¿Qué pasa si hubiera sido al revés? Yo, Julián Gil, por el mero hecho de ser hombre, me condenan por haber hablado de la mamá de mi hijo por haber hecho lo mismo en el 2011. ¿Dónde está la congruencia? Lo que no es normal es el sistema de justicia del país, que es una m****a. Yo hablo por mí y Matías, pero hay millones de niños y padres que viven lo mismo“, agregó.

Gil estalló tras todas las opiniones negativas que puede encontrar por mencionar a Marjorie y aseguró que al resto se le pasa por alto recordar que ella no le permite ver al niño desde hace mucho: “A mí no me importa lo que la gente escriba en las redes, o sea, no me importa para nada; como así también, de alguna manera, se les olvida a la gente los 8 años que yo llevo sin poder ver a mi hijo”.

Julián reveló en ‘Secretos de Parejas’ que aparentemente la venezolana lo habría golpeado en una ocasión cuando estaban discutiendo y, no conforme con ello, dijo que Marjorie aparentemente habría causado el divorcio de Gabriel Soto y Geraldine Soto en 2016. Además, el actor mexicano dijo que hablará con él personalmente para aclarar lo que dijo.

