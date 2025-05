Gabriel Soto reaccionó a la opinión de Julián Gil sobre su vida amorosa

Gabriel Soto tuvo un encuentro con los medios de comunicación y le preguntaron qué opinaba sobre las declaraciones que hizo Julián Gil cuando el argentino aseguró que Marjorie de Sousa había sido la presunta causante de su divorcio con Geraldine Bazán, quien además es la madre de sus únicas dos hijas.

El actor de origen mexicano se mostró serio ante las difamaciones que se han estado registrando en su contra en los últimos días. Por ello, no quiso entrar en detalles sobre esa situación con Gil, pero sí pretende conversarlo con él: “Yo no hablo de eso ya. Ya no va a hablar menos de terceras personas. Ya platicaré con él en persona”.

Uno de los reporteros le consultó cómo se sentía al respecto, ya que cada vez que él llevaba un estilo de vida tranquilo, siempre se generaban especulaciones que terminaban perjudicando negativamente su imagen: “Cosas que no son ciertas, pues nada digo yo, que finalmente ando concentrado en lo mío y concentrado en mi salud, que es lo más importante también, y en mis hijas”, le respondió.

A Gabriel le volvieron a preguntar por el tema que involucra a Geraldine y a Martha Julia: “No se dan cuenta ustedes, como prensa, que hay notas que luego se empiezan a hacer como una bola de nieve que acaban siendo una avalancha de chismes de cosas infundadas y de cosas que a alguien se le ocurrió decir y entonces todo mundo lo toma ya como cierto, como si fuera algo verdadero”, añadió.

Soto aprovechó para mencionar que, en muchas ocasiones, lo que reflejan algunos medios de comunicación son noticias sin fundamentos y no considera justo que involucren a Bazán en el pasado sentimental de él, cuando ellos todavía no se conocían. Por esta razón, le pidió a sus fans que no creyeran todo lo que reseñara un medio de comunicación.

“Se tergiversa, son chismes, chismes, chismes y aquí en este caso una reportera se le ocurrió decir que Geraldine había sido la tercera en discordia en mi relación que tuve con Martha Julia y yo terminé mi relación con Martha Julia dos años antes de conocer a Geraldine. Entonces, es ahí donde exhortamos al público a que no se crean todo lo que dicen”, dijo.

