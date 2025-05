Scarlett Johansson recibe ovación en Cannes en su debut como directora

Scarlett Johansson no solo brilló en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, sino que esta vez lo hizo al presentar su opera prima, ‘Eleanor the Great’, que marca debut como directora. La cinta fue presentada en la sección Un Certain Regard y recibió una ovación de pie que duró cinco minutos.

A sus 40 años, la actriz y ahora directora calificó la experiencia como “un sueño hecho realidad” y enfatizó que, al tratarse de una producción independiente, todo el equipo se unió por pasión y compromiso con la historia.

“Cuando haces una película independiente como esta, nadie lo hace por dinero; ¡sorpresa, sorpresa! Todos los que se unieron lo hicieron porque les encantaba el guion“, dijo Johansson.

“Es una película sobre muchas cosas: sobre la amistad, sobre el duelo, sobre el perdón. Y creo que esos son temas que podemos usar mucho más hoy en día“, agregó.

Entre los asistentes estuvieron su esposo, el comediante y guionista Colin Jost, su agente y peso pesado de la industria Bryan Lourd, y caras conocidas como Adrien Brody y Georgina Chapman, que no dudaron en intercambiar palabras con el elenco y varios ejecutivos del cine independiente.

‘Eleanor the Great’ fue producida por Johansson a través de su compañía, en colaboración con varios estudios independientes como These Pictures, Pinky Promise, Maven Screen Media, Wayfarer Studios y Content Engineers. El respaldo financiero llegó de manos internacionales.

De esta manera, Scarlett Johansson ha demostrado que no tiene miedo de dar el salto, y ‘Eleanor the Great’ es prueba de que el riesgo valió la pena para una artista que, una vez más, se rehúsa a encasillarse.

