Alexis Vega está enfocado en ganar la Liga MX: “El fútbol me debe una”

El delantero y estrella de los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Vega, afirmó que el fútbol tiene una deuda pendiente con él y espera poder cumplirla en etsa final del torneo Clausura 2025 de la Liga MX al superar a las Águilas del Club América y convertirse en los nuevos campeones del balompié azteca.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante la conferencia de prensa previa al partido de ida de la final que se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, para luego irse a Toluca al Estadio Nemesio Diez; asimismo reconoció que este será un duelo muy complicado y tendrán que hacer todo lo posible para quedarse con el triunfo.

“Es algo que me pone la piel chinita, recordar todos los momentos desde que tuve la oportunidad de representar a este gran club, tenía 15 años y viajaba yo solito de Ciudad de México hasta Toluca, despertándome 4 de la mañana para poder llegar 9 y media, 10 a entrenar y después de entrenar regresar a casa, es algo que valoro muchísimo, el esfuerzo que hice, el sacrificio”, expresó.

Alexis Vega habla sobre su pasado en Chivas de Guadalajara. Crédito: Imago7

“Después, agradecerle a Toluca que me dio la oportunidad de quedarme en casa del club, que me ayudó muchísimo porque ya era algo más tranquilo para mí, y después pienso con el momento, pienso con este sueño que tanto quiero, yo creo que después de mucho tiempo, la vida y el futbol me deben una, espero que esta pueda ser, dejaré todo para que pueda llevar a mi equipo a levantar este trofeo en casa”, agregó.

Alexis Vega se ha consagrado como uno de los mejores jugadores en toda la Liga MX durante esta temporada, por lo que se muestra confiado de poder levantar el trofeo de campeón al considerar que el equipo tiene todas las cualidades necesarias para poder conseguirlo.

“Contento por estar viviendo un momento así a través de mi carrera, como tú lo dices, he pasado por momentos muy complicados, pero he estado fuerte mentalmente, he tenido mucha paciencia, que es algo que me ha ayudado bastante y como tú lo dices yo creo que jugar una Final con el equipo de mis amores, el equipo donde he crecido, donde me forjé como persona y futbolista es algo impresionante”, dijo.

“Todas las noches me he puesto a pensar con ese momento, no tengo ninguna duda que si seguimos haciendo las cosas como lo venimos haciendo lo podemos lograr. Obviamente es mi primer torneo como capitán, levantar el trofeo en el estadio sería algo impresionante, es algo que vengo platicando todos los días con mi familia y espero que pueda ayudar a mi equipo a poder conseguirlo”, concluyó Vega.

