Alicia Machado defiende a Carlos Adyan en controversia con Aleska Génesis

Carlos Adyan, en el programa de televisión “En Casa con Telemundo”, explicó la razón de su enemistad con Aleska Génesis. En ese momento, aprovechó para revelar varios detalles que dejaron a la audiencia perpleja, y Alicia Machado comentó el video para dirigirse a la venezolana con quien tampoco tiene buena relación. Por ello, la exreina de belleza le manifestó todo su apoyo al presentador de televisión.

Machado expresó que no es la primera vez que la exparticipante de “La Casa de los Famosos All Stars” buscaba la manera de presuntamente llamar su atención. Por ello, le envió un mensaje y mencionó que no está de acuerdo con aquellos que la tildan de xenofóbica, ya que ambas son venezolanas, y la acusó de tener nexos con el gobierno de ese país.

“Gracias, mi amor. Exactamente, lo mismo conmigo, y aún peor, ni la conozco; solo una vez estuvo cerca de mí en dos galas o tres anteriores. Lleva mucho tiempo antes de que participara en #lcdlf buscando manera de conseguir que yo reaccione. No la conozco más que lo que saben de ella y chismes urbanos con chavistas y enchufados”, mencionó.

Alicia también hizo referencia al comportamiento que en las últimas semanas ha tenido Maripily Rivera. Recordemos que la boricua también ha tenido fuertes problemas con Aleska durante las galas del reality show: “¿Acusándome de xenofobia? Lástima, aquí un poco de mi reacción que tanto desesperadamente anhela. Love you, mi niño Carlos Adyan. Se me olvidaba, racista con pruebas y eso en este país es inaceptable @maripilyoficial. Los enemigos de mis amigos, mis enemigos son”, añadió.

La Miss Universo 1996 respondió algunos mensajes de la publicación de Instagram y aseguró que Aleska aparentemente tendría inconvenientes con su salud mental por la gran cantidad de problemas que, de forma constante, sostiene con personas cercanas a su entorno. Además, detalló que no está de acuerdo con que quieran dañar su imagen cuando ni siquiera se conocen.

“No, mi amor, ella está mal de su salud mental; ella se inventó todo esto, lo ha creado en su mente. Tampoco tengo necesidad de hacerme su amiga para que una mujer que busca la manera de robarme y dañarme. No la conozco y no tengo amistad ni con chavistas ni enchufados“, escribió.

